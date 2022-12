Brojni poznati Hrvati oprostili se od Massima Savića, a tugu s lica nikome nije bilo lako sakriti: "Otišao si u treptaju oka"

Brojni poznati Hrvati stigli su na komemoraciju Massima Savića, koja je održana u zagrebačkom HNK-u.

U zagrebačkom HNK-u u održana je komemoracija za našeg preminulog glazbenika Massima Savića, u čijem je predvorju bila izložena Knjiga sjećanja, u koju su se došli upisati brojni poznati Hrvati.

Massimu su u HNK svoju počast tako došli odati Alka Vuica, Vlatka Pokos, Marko Tolja, Sanja Doležal, Zoran Predin, Tatjana Jurić, Miroslav Kočiš Zec, Vanna, Husein Hasanefendić Hus i brojni drugi, a u prvim redovima sjede njegova neutješna supruga Eni Kondić i kći Mirna Savić.

"Sve je radio kako treba i s kim god da je pričao, pričao je tako da se taj čovjek osjeća ravnopravno. U puno stvari smo se slagali, osim možda u jednoj. Uhvatili smo se smisla i besmisla, a on je rekao da ne vjeruje u ono poslije, u život poslije života. Mislio je da smo ograničena bića i da moramo uživati u vremenu koje imamo i napraviti maksimalno. Ja vjerujem da je tu bio u krivu, zato ovo danas nije zbogom, nego samo obično bok", rekao je Massimov kolega i prijatelj Aljoša Šerić u dirljivom govoru.

"Kraj devedesetih, kad sam dolazio u Zagreb, ispred mene se zaustavio auto, u njemu sjedi Massimo Savić. On mi kaže 'upadaj, mali'. Bio sam klinac, a on već regionalna zvijezda. Tad mi je prvi put otvorio vrata i pružio ruku koju mi je uvijek pružao. Maks će za mene ostati Maks, frend. Upoznat će me sa svojom obitelji s istinskom pažnjom, otpjevat ćemo pjesme prije nego što ih itko prije čuje. Razgovarat ćemo o obiteljima, sportu, modi i moru. Otišao si, frende, u treptaju oka, još smo si toliko toga trebali reći. Volim te", rekao je u svojem govoru Ivan Dečak.

Komemoracija je započela je pjesmom "Sunrises", koju je odsvirao bend bez pjevača, i pjesmom "Stranac u noći", a odsvirane su i akustične verzije drugih Massimovih hitova po kojima će ostati zapamćen.

Posljednji Massimov ispraćaj bit će u utorak, 3. siječnja, u 11 sati na Gradskom groblju Zadar. I komemoracija i posljednji ispraćaj otvoreni su za sve koji žele još jednu priliku da se pozdrave s Massimom.

Koncertna dvorana Lisinski svim je obožavateljima izašla u susret, pa će mjesto ispred njezina ulaza na kojem se građani već danima opraštaju s omiljenim glazbenikom biti dostupno za paljenje svijeća i polaganje vijenaca sve do 31. prosinca.

