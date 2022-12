Pobjednica MasterChefa željela je promijeniti profesiju, a dobila je i puno više od toga: "Izgradila su se prijateljstva za cijeli život!"

Pobjednica MasterChefa Maja Šabić s nama je podijelila svoje prve dojmove, a otkrila nam je i što će napraviti s osvojenom novčanom nagradom i kakvi su joj planovi za dalje.

Titula novog hrvatskog MasterChefa, odnosno MasterChefice, pripala je Maji Šabić.

Svoje dojmova nakon pobjede podijelila je s nama, a pobjedi se, kaže, nije nadala.

"Moram biti iskrena i reći da pobjedu nisam očekivala ni u najluđim snovima, bila mi je nekako miljama daleko. To što je nisam očekivala ne znači da ne vjerujem u sebe nego jednostavno je bilo puno kvalitetnih kandidata s jako puno znanja. Isto tako neću biti lažno skromna pa ću reći da je okus ove pobjede jako sladak", presretna je Maja.

Otkrila nam je i što planira napraviti s osvojenom novčanom nagradom i misli li da će joj se život sada promijeniti.

"Vjerojatno još nisam svjesna koliko će se moj život promijeniti, ali sam sigurna da hoće. Moja životna promjena je započela još i prije samog MasterChefa. Odlučila sam promijeniti profesiju i posvetiti se slasticama, tako da sam ja MasterChef vidjela kao jednu stepenicu više u toj promjeni. Jedan dio nagrade ću sigurno potrošiti na dodatne edukacije jer smatram da je ulaganje u znanje najpametnije utrošen novac. Znanje je nešto što ti nitko ne može oduzeti. A za ostatak moram još malo razmisliti", priznaje.

Kao velika ljubiteljica kupanja u moru, u bilo koje doba godine, pobjedu je proslavila u svojem stilu.

"Normalno da je pao kupanac u moru, odmah po dolasku u Pulu! To je moj lijek za sve! Pobjedu sam prvo proslavila sa svojim prijateljima iz MasterChefa, i slavilo se do dugo u noć", otkrila nam je.

Pobjeda je bila "šlag na torti" nakon jednog nezaboravnog i neponovljivog iskustva, a Maja je sretna i što se sada može vratiti svojim najmilijima.

"MasterChef je iskustvo koje se pamti za cijeli život i to je nešto što se ne može usporediti s ničim do sada. U svakom slučaju jako mi je drago da sam bila dio toga svega. Ne žalim ni sekunde! Meni osobno je najteže pala odvojenost od djece, to nam je najduži period odvojenosti do sada, ali eto nekako sam i to izdržala. Za to je zaslužna nekolicina ljudi u kući s kojima sam se dosta zbližila pa smo bili velika podrška jedni drugima. Cijelo MasterChef putovanje je jedna lijepa uspomena i ja osobno ne bih ništa mijenjala", kaže Maja.

"Mislim da smo svi jako puno naučili u showu jer ne učiš samo na svojim greškama nego i na greškama svojih kolega. Ustvari smo najviše i naučili jedni od drugih, gledajući, razmjenjujući recepte i iskustva. Vikendima se u kući najviše kuhalo, doslovno se čekao red za kuhinju! Ja za sebe mogu reći da sam jako puno napredovala u kulinarskom smislu. Ponosna sam na svako skuhano jelo koje je bilo izdvojeno s najboljima. Najmanje sam zadovoljna onim desertom u slatkom tjednu kad smo imali zabranu korištenja šokera pa ništa nije ispalo kako sam zamislila. Niti jednog jela se ne sramim!" ističe.

Zadovoljna je i načinom na koji se predstavila u showu, a pozitivne su i reakcije njezinih bližnjih.

"Bila sam jako opuštena i točno onakva kakva sam i inače", kaže i dodaje: "Najveća podrška su mi obitelj i prijatelji, i ovim putem bih im se zahvalila što su vjerovali u mene i bili velika podrška!"

Sretna je i što je upoznala nove ljude i stekla nove prijatelje.

"Sa sigurnošću mogu reći da su se u MasterChefu izgradila prijateljstva za cijeli život! Jako sam se zbližila s nekolicinom ljudi s kojima dijelim iste interese, slične poglede na život, želju za stvaranjem nečeg novog, a tu bih mogla izdvojiti Tihomira, Mateu, Lea, Loru, Luciju K., Luku jednog i drugog, Marka... Ne mogu reći da mi je netko posebno išao na živce, jednostavno s nekim ljudima klikneš na prvu jer imate puno zajedničkih tema", smatra, a otkrila nam je i pokoji detalj iz MasterChef vile.

"Atmosfera u vili je bila dobra. Nije bilo svađa ni sukoba, možda sitnih nesuglasica ali to jednostavno pripisujem različitostima karaktera, navika...Jako puno se kuhalo u vili, doslovno smo vikendima čekali red za kuhinju. Radili smo si čak i večere u sljedovima, s time da bi se krenulo s pripremom popodne, a znali smo jesti u 1 ujutro! Ne mogu izdvojiti nikakve sočne detalje jer ipak ono što se desi u kući ostaje u kući ", kaže Maja.

Evo i što ima za reći o članovima žirija, chefovima Stjepanu, Melkioru i Damiru:

"Ja imam same pohvale za žiri! Bez obzira što su ove godine prilično podignuli ljestvicu i tražili puno više od nas. Bili su pravedni, strogi kad je trebalo, malo opušteniji kad su vidjeli da "pucamo". Točno su znali kako reagirati u određenim trenucima. Ja naravno moram reći da je meni Melkior najdraži obzirom da je on bio moj mentor!"

Maja nam je otkrila i kavi su joj planovi za dalje.

"Moji planovi za dalje su svakako vezani za slastice, takvi su bili i prije MasterChefa jer su slastice moja velika strast i ljubav. Ponuda ima, ali mislim da ne treba žuriti s odlukom. Najbitnije je raditi ono što voliš i ono što te čini sretnim. Ja svoju kreativnost volim pokazivati kroz slastice", kaže.

A za sve koji se tek planiraju prijaviti u MasterChef, ovogodišnja pobjednica ima vrijedan savjet:

"Jedini savjet koji bih dala drugima koji se misle prijaviti u MasterChef je taj da vjeruju u sebe! Postavite si cilj i koračajte prema njemu korak po korak. Učite iz grešaka, upijajte znanje i dijelite znanje s drugima jer jedino tako se napreduje! I apsolutno preporučam prijavu u MasterChef!" poručuje Maja Šabić.