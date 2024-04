Tko je lijepa Splićanka koju gledamo u novoj Netflixovoj seriji? Može se pohvaliti zavidnim uspjesima!

Klara Mucci glumi u Netflixovoj seriji "Crooks", novom hitu koji se ovih dana ne propušta.

Splitska glumica Klara Mucci, pravog imena Klara Mučibabić, ovih se dana našla u središtu pozornosti i to nakon što se pojavila u njemačkoj seriji "Crooks" koja se počela prikazivati na Netflixu.

35-godišnju Klaru javnost je imala prilike upoznati u jednoj domaćoj seriji, a sada ju imamo prilike gledati kao Alinu Ionescu iliti djevojku iz kriminalnog miljea u koju je zaljubljen jedan od glavnih likova njemačke serije.

Uz to je glumila u domaćim filmovima "Glas", "Murina", "Do kraja smrti", isto kao i u stranima "The Ibiza Affair", "Malo kraljevstvo", u nizozemskoj seriji "Moordvrouw", te u filmu "An Impossibly Small Object" u kojem je bila glumica, scenografkinja i kostimografkinja.

"Vani je prilično komplicirano i teško doći do uloga. Suradnja s agencijom nije nužno garancija da ćete dobiti ulogu. Do uloge treba proći više selekcijskih krugova jer je obično riječ o velikim projektima. Mnogo je faktora o kojima ovisi realizacija samog projekta, pa samim time i kastinga. Uvjeti se mijenjaju, nekada i do samog snimanja. Postoji puno detalja koji mogu presuditi, od naglaska, preko fizičkih obilježja, do nacionalnosti", otkrila je Klara za Večernji list.

Splitska glumica u svom je gradu završila Prvu jezičnu gimnaziju nakon čega je upisala Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu na kojem je završila studij modnog dizajna i magistrirala na teoriji i kulturi mode. Tijekom tog studija upisala je i glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu te je pohađala je satove pjevanja u Rock akademiji. Može se pohvaliti da je snimila duet sa Sašom Antićem iz TBF-a naziva "Mr. Right".

Na profilu na Instagramu prati je više od 17 tisuća ljudi s kojima dijeli fotografije iz privatnog života i svijeta glume.

