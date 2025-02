Klapa Hrvatske ratne mornarnice na inauguraciji Milanovića izvest će Thompsonovu pjesmu!

Klapa Hrvatske ratne mornarice nastupit će na inauguraciji Zorana Milanovića, a u njihovom repertoaru bit će i hit Marka Perkovića Thompsona.

Klapa Hrvatske ratne mornarice "Sveti Juraj" pjevat će na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića koja se sprema 18. veljače.

"Velika je čast klapi HRM da smo osobni izbor predsjednika republike gospodina Zorana Milanovića za izvedbu himne ''Lijepa Naša'' na njegovoj inauguraciji. Zaista je to potvrda da to što mi radimo se sviđa ne samo predsjedniku republike nego i cijelom timu u uredu predsjednika'', rekao je Marko Bralić, zapovjednik klape ''Sveti Juraj'' za IN magazin.

Osim himne, klapa će izvesti još nekoliko pjesama, a među njima je i trenutni hit Marka Perkovića Thompsona ''Ako ne znaš šta je bilo''.

"Ako ne znaš šta je bilo u obradi klape Sv. Juraj je jedna u nizu domoljubnih pjesama koje izvodimo. Osim te spomenuo sam obradu ''To je tvoja zemlja'', ''Ratnici svjetla'', ''Zlatne godine''. Tako da sasvim sigurno, između ostalih ćemo zapjevati i tu pjesmu", kazao je Bralić za RTL.

Treba li klapa na inauguraciji pjevati Thompsonovu pjesmu? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Ova Thompsonova pjesma proteklih je tjedana postala himna cijele nacije. Popularizirali su je naši rukometaši na Svjetskom prvenstvu koji su je pjevali nakon svake utakmice, a naposljetku su tražili i da ju za njih na Trgu bana Jelačića izvede upravo Thompson.

To se i dogodilo, a spektakularnih prizora s trga prisjetite se OVDJE.

Oko ove pjesme proteklih dana diglo se puno pompe. Nominirana je za Porinovu pjesmu godine, a to je itekako zasmetalo pjevčicu grupe Elemental, Mirelu Priselac Remi.

Što je ona rekla i zašto je nakon toga nastao cijeli skandal pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tko je Thompsonov brat? Javnost izbjegava, ali ima kćer koja je mnogima poznato lice

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Zaljubljena Sanja iz MasterChefa svojem je Seadu rođendan čestitala uz originalnu ''tortu'' koja je sve nasmijala!

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je dječak s fotke? Pažljivi promatrači zbog jednog detalja brzo bi mogli pogoditi!

Pogledaji ovo Celebrity Barbara Nola mora se nositi s još jednim teškim gubitkom: ''Volim te i puno ćeš mi faliti''

Pogledaji ovo Celebrity Obožavatelji Super Bowla šokirali su se kad su vidjeli Toma Cruisea na malim ekranima

Pogledaji ovo Celebrity Lejla Filipović pokazala majku i sestru, vikend su provele na njima posebnoj lokaciji!