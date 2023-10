Ovoj djevojčici svi bi trebali biti podrška nakon hrabrog i javnog istupa o stanju s kojim se suočila, a evo što je došla pokazati u Supertalent!

Kiara Cenko u četvrtoj emisiji showa Supertalent predstavila se pjevanjem, nakon čega ju je žiri prozvao senzacijom.

Kiara Cenko u Supertalent je stigla iz svog Međimurja, točnije iz Kotoribe i to kako bi se predstavila onime što najviše voli, a to je pjevanje, ali i kako bi prebrodila svoj veliki strah.

''Pjevati sam počela još kad sam bila mala, negdje s tri godine, išla sam i u glazbenu školu, ali kratko. Malo sam pala s ocjenama zato jer sam negdje pri početku petog razreda oboljela od depresije. Uzrok toga je vjerojatno korona, zato jer kad smo bili u karanteni, nisam se već htjela s nikim družiti, pa je vjerojatno to tako i došlo'', ispričala je otvoreno Kiara.

''U karanteni budućnost nisam vidjela, izgubila sam nadu i volju za život. Ozljeđivala sam se žiletom, nožem i izgubila sam nekako sreću u sebi, i sve ostale emocije zapravo'', priznala je Kiara.

''Prije ju nismo mogli doma dozvati, stalno je bila s djecom vani, do tog trenutka'', nadovezala se Kiarina majka.

''Taj period je sada iza mene, promijenilo se to da se sada trudim živjeti, da me roditelji ne izgube, nastavit ću se truditi da budem bolja za njih. Danas će mi nastup stvarno puno značiti jer mislim da je to nešto jako veliko za mene, veliki korak zbog socijalne anksioznosti, da to prebrodim, puno će mi značiti'', rekla je Kiara prije nastupa.

''Ti kad si ušetala, ja sam momentalno znala da ćeš pjevati, ali sam istovremeno osjetila takav veliki strah, i takvu veliku stisnutost, i onda si izgovorila da ćeš pjevati 'I Will always love you''. I onda sam mislila, o ne, ne možeš izabrati najtežu pjesmu. I onda dođe to malo senzibilno biće, i na prvom tonu nas ostavi bez teksta. Kaj se upravo desilo? Senzacija'', zaključila je Martina.

''Prvo bih htio reći da mislim da si ti po meni definicija nebrušenog dijamanta'', rekao joj je Fabijan.

''Kiara, moraš se nastaviti baviti pjevanjem, ti zaista to duguješ ljudima, moraš pjevati i dalje'', dodala je Maja, a Kiara je prošla dalje s četiri da.

