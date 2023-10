Poznati komičar zgrozio javnost komentarima o smrti Matthewa Perryja, evo čime je izazvao prijezir na društvenim mrežama

Kevin Brennan ismijavao je smrt Matthewa Perryja na društvenim mrežama i sve ostavio u šoku.

Američki komičar Kevin Brennan izazvao je gnušanje slaveći iznenadnu smrt zvijezde serije "Prijatelji" Matthewa Perryja i ostavio javnost u nevjerici zahvaljujući svom ponašanju i komentarima.

Bivši pisac emisije "Saturday Night Live" napisao je na društvenim mrežama niz poruka nakon što je objavljena vijest o smrti voljenog glumca i zgrozio ne samo njegove obožavatelj, već i ostatak javnosti.

"Utopio se u vrućoj kadi. Hahahaha", napisao je Brennan na platformi X.

DROWNED IN A HOT TUB. HAHAHAHA



Friends' Star Matthew Perry Dead at 54 After Apparent Drowning https://t.co/fSA7d7hZ2f