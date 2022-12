Svi pričaju o potezu poznatog dobrice kojim je još jednom pobrao simpatije javnosti: "Najbolji glumac i čovjek!"

Snimka Keanua Reevesa s panela Comic Con u Brazilu postala je viralna zbog njegove ponizne geste.

Glumca Keanua Reevesa prati glas jedne od najljubaznijih i najpristojnijih osoba u Hollywoodu, a sada je svojim ponašanjem opet uspio pobrati sve simpatije javnosti.

Keanu je sudjelovao na panelu Comic Con Experience u Sao Paulu u Brazilu, na kojem je promovirao novi nastavak Johna Wicka, a publika ga je dočekala s ovacijama.

Vidno dirnut reakcijom obožavatelja, Keanu je na pozornici kleknuo i naklonio im se, čime je izazvao još veću euforiju, a snimka njegove ponizne geste postala je viralni hit.

I can watch this for the rest of my life♥️🙏🏻 #KeanuReeves pic.twitter.com/oCLhNkm2Ez