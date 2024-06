Kći naše političarke u društvu zvijezde "Seinfelda" u New Yorku predstavila svoj prvi dugometražni film

Kći Vesne Pušić, Daina Oniunas Pusić, u New Yorku je predstavila svoj film "Tuesday" s Juliom Louis-Dreyfus u glavnoj ulozi.

Daina Oniunas Pusić, kći bivše političarka Vesne Pusić i Amerikanca litavskog podrijetla Jurgisa Oniunasa, predstavila je u New Yorku svoj debitantski dugometražni film "Tuesday".

Glumačku ekipu predvodi slavna glumica Julia Louis-Dreyfus, najpoznatija po ulozi Elaine u kultnoj seriji "Seinfeld", a jednu od glavnih uloga ima i mlada glumica Lola Petticrew.

Daina je na premijeru stigla u elegantnoj crnoj haljini bez naramenica te je pozirala s Louis-Dreyfus i Petticrew.

Louis-Dreyfus u filmu glumi majku koja strahuje od skore smrti svoje neizlječivo bolesne kćeri imena Tuesday (Petticrew), a smrt im se otkriva u obliku papige koja može govoriti i smanjiti se do veličine miša ili narasti do veličine čovjeka.

Film je već imao londonsku premijeru.

"Bilo je predivno raditi s Dainom, ona zna što želi. Veoma je moćno ljudsko biće, u smislu njenih umjetničkih namjera, draga je i obzirna. Ona ima jako puno toga reći kao umjetnica'', rekla je tada Julia.

Na premijeru filma ''Tuesday'', 38-godišnja Daina morala je čekati pune dvije godine jer pandemija koronavirusa sve usporila. Film je nastao u suradnji s poznatim studijem A24 koji potpisuje kultne filmove poput "Lady Bird", "Everything Everywhere All At Once" i "Hereditary".

Inače, Daina je prije dvije godine potpisala je ugovor s agencijom za talente Creative Artists Agency (CAA) iz Los Angelesa.

