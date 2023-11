Kći Mustafe Nadarevića sve je dirnula uspomenom na oca povodom tužne obljetnice: "Hvala mu na svemu, nikad neće biti zaboravljen!"

Nana Nadarević obilježila je treću godinu smrti oca Mustafe Nadarevića na društvenim mrežama.

Prošle su tri godine od smrti legendarnog glumca Mustafe Nadarevića, a njegova kći Nana obilježila je tužnu obljetnicu na društvenim mrežama.

Nana je na svojem profilu na Instagramu podijelila staru Mustafinu fotografiju, uz koju je stavila emotikon srca, a objavom je potaknula lavinu reakcija.

"Bravo Nana, ljubav za tebe i imaš moje poštovanje do neba i zemlje!", "Koji čovjek, koji glumac, koja legenda, koji filmovi i serije! Hvala mu na svemu i nikad neće bit zaboravljen! Počivao u miru Božjem!", "Veliki glumac i veliki čovjek", "Najveći na ovim prostorima", "Legenda, neponovljiv", pisali su u komentarima obožavatelji neprežaljenog glumca.

Mustafa je rijetko govorio o svojoj obitelji, no poznato je da je imao dvije kćeri i sina. Kćer Nanu dobio je s s televizijskom urednicom Snježanom Nožinić, koja mu je rodila i sina Ašu, dok iz braka s prvom suprugom Jasnom ima i kćer Nađu.

Jednom je prilikom objasnio i neobična imena svoje djece.

"Budući da je moja najstarija kći Nađa moju mamu, a svoju baku zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, jako plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova broja i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša nadimak! Nana i Aša žive u Zagrebu, u vrlo smo dobrim odnosima", ispričao je.

Nadarević se u životu ženio tri puta, a zadnji put 2012. sa Slovenkom Slavicom Radović, koja je iste godine preminula.

Podsjetimo, Mustafa je 22. studenog 2020. godine izgubio dugu bitku s teškom bolesti i preminuo je Zagrebu u 78. godini života. U nasljeđe nam je ostavio nezaboravne uloge koje su mu donijele status istinske zvijezde, od kojih se oni malo stariji posebno sjećaju Duje iz kultnog "Velog mista", dok ga mlađi pamte kao Izeta Fazlinovića u seriji "Lud, zbunjen, normalan".

