Massimova udovica otkrila da je njihova kći napustila Hrvatsku: ''U početku sam izgubila volju za životom, ali stalno me netko motivira da živim dalje''

Supruga preminulog glazbenika Massima Savića Eni Kondić najavila je veliki koncert u čast Massimu 14. studenog u Laubi pod nazivom ''Za Massima - Mali krug velikih ljudi'', a tom prilikom za Gloriju je progovorila i o tome kako se nosi s gubitkom.

Eni Kondić, udovica neprežaljenog Massima Savića, koji nas je napustio prije nekoliko mjeseci, progovorila je o životu nakon njegove smrti te najavila veliki koncert u čast Massimu 14. studenog u Laubi, pod nazivom ''Za Massima - Mali krug velikih ljudi''.

Za Gloriju je otkrila kako se sa svim tim nosi i njihova kći Mirna Savić, koja više ne živi u Hrvatskoj.

Da je teško, Eni ne skriva.

''Ja sam nečija majka, kći, teta, sestra, prijateljica, kuma. Svi ti ljudi jako me vole, paze i strepe. Jer, u početku sam bila potpuno izgubila volju za životom, stvarno jesam. Puno su mi pomogli. Moja kći i njezin dečko žive u Oslu, tamo ću ići za Božić. Brat i nećaci su u Italiji i često s prijateljicom idem k njima. Otac mi je u Zadru, pa i tamo provodim vrijeme. Stalno me netko motivira da živim dalje'', izjavila je Eni.

''Mirna je s devetnaest godina otišla živjeti u svoj stan i osnovala svoju socijalnu sredinu u kojoj se izborila, a bori se i danas. Završila je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti, bila je radijska i TV voditeljica, a sada se u Oslu bavi marketingom. Njezin dečko Igor arhitekt je koji je prešao u IT sektor. Nisam bila zadovoljna što su promijenili zanimanja, ali su me demantirali. Moje me dijete mnogo puta u životu demantiralo i sretna sam zbog toga. Lijepo im je i žive dobro u sređenoj zemlji'', opisala je dodatno život svoje kćeri.

Eni i Massimo bili su u braku 30 godina, a vjenčali su se u slovenskom Kopru. Njegov odlazak pogodio je cijelu regiju, a iako je prošlo već neko vrijeme, Eni priznaje da i dalje ne može vidjeti njegove fotografije, a posebno je dirnu i snimke s njihovim kućnim ljubimcem, koji je također uginuo nekoliko mjeseci nakon Massimove smrti.

''Ne mogu ni slušati pjesme ni gledati slike. Mogu kad radim, da vidim kako će izgledati vizual ili nešto drugo. Dvanaest godina imali smo i boksera, koji je također, nažalost, otišao. Mango je bio obožavan pas. Imam toliko snimaka i filmića, ali me ubija ta konačnost da Massima i Manga više nema, da ih na tom prokletom mobitelu ili kompjutoru gledam, a ne mogu ih dotaknuti i zagrliti'', rekla je.

Podsjetimo, Massimo je preminuo 23. prosinca 2022. godine nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest objavile su njegova supruga i kći, a pjevač je sahranjen na Gradskom groblju Zadar.

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Zanimljivosti Jedan od najzgodnijih Hrvata pokazao luksuzni stan u Zagrebu, elegantni interijer i upečatljivi stolić oduzimaju dah na prvu!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Pogledajte kako je Jakov Kitarović izgledao kao mladić i prije nego što je zbog supruge Kolinde postao poznat široj javnosti!