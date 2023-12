Zvijezda hit-serije boluje od raka pluća: ''Bilo mi je nešto povišeno na krvnoj slici, liječnik me pregledao i primijetio mrlju''

Kate Miccuci s pratiteljima na Tik Toku podijelila je tužnu vijest.

Holivudska glumica Kate Miccuci (43) podijelila je video na svom Tik Tok profilu u kojem je pratiteljima ispričala tužnu vijest. Naime, liječnici su joj dijagnosticirali rak pluća koji je u prvom stadiju te je morala na operaciju.

"Hej svima, ovo nije TikTok, to je ''Sick Tok''. U bolnici sam, ali to je zato što sam jučer operirala rak pluća. Uhvatili su ga jako rano. Stvarno je čudno jer nikad u životu nisam zapalila cigaretu. Bilo je iznenađujuće, ali događa se", napisala je.

"Ozdravi brzo i sretno s oporavkom", "Drago mi je da su ga otkrili na vrijeme", "Budi jaka, za sve nas", "Šaljem ti puno ljubavi", "Zvuči zastrašujuće, želim ti brz oporavak", "Molim se za tebe", samo su neki od komentara pratitelja ispod objave.

U komentarima je odgovorila na pitanje kako je rak otkriven.

"Imala sam jednu stvar u krvnoj slici koja je bila prilično povišena. Otišla sam liječniku koji je obavio neke preglede. Pogledao je moje srce i primijetio mrlju na mojim plućima", objasnila je glumica.

Dodala je i da se nakon operacije osjeća zaista dobro te da se uskoro planira vratiti normalnom životu.

Inače, u seriji "Teorija velikog praska" glumila je Lucy koja je bila Rajova simpatija.

Kate se trenutno bavi crtanjem stripova, a osim ''Teorije'', glumila je još i u brojnim drugim serijama i filmovima poput ''Garfunkel and Oates'', ''Odgoj za početnike'', ''When in Rome'' i drugima.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Predviđali su joj pobjedu u MasterChefu: ''Sada slijedi jedno veliko putovanje u svijet kuhara gdje se želim graditi i napredovati još više!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Žanamari ipak ne cvatu ruže u braku? Novi potez njezinog muža opet je dao svima misliti!