Karlo Bartolec Coolins ne krije emocije nakon važnog mu koncerta: "To je samo dovoljan znak da vrijedi to što stvaram"

Pop glazbenik Karlo Bartolec Coolins održao je pred prepunom Kazališnom kavanom Zorin dom održao prvi samostalni akustični koncert.

"Bilo je toliko emotivno, toliko predivno zapjevati u svome gradu, pred brojnom publikom. To je samo dovoljan znak da vrijedi to što stvaram, a to je glazba", kazao je Coolins.

Među brojnim uzvanicima,od poznatih glazbenih lica,došao ga je podržati i glazbenik Goran Topolovac, s kojime je pjevač privatno prijatelj. Goran je 2017. godine za njega napisao pjesmu "Odavno zauvijek" te je u mladome pjevaču vidio veliki potencijal.

Pjevač je održao koncert u pratnji svojega kolege Josipa Rudelića na klaviru, a glazbena gošća bila je Nives Salaović.

Sljedeći nastup je na Humanitarnom koncertu ‘Njima na dar’ gdje će pjevač izvesti pjesmu ‘Onaj dan’ koja je svjetlo dana premijerno ugledala prije nešto više od mjesec dana. Također Coolins radi i na albumu prvijencu kojega će publici predstaviti iduće godine.

