Survivor kandidati prvi put se istušrali i uredili nakon dva duga mjeseca, izgledom su iznenadili jedni druge!

Kandidati Survivora otuširali su se i našminkali pop prvi put nakon duga dva mjeseca, nakon čega su i divili jedni drugima.

U nadolazećoj fazi Survivora dolazi do spajanja timova i kandidati su se oprostili sa svojim kampovima.

"Tužna sam jer je sve prebrzo prošlo. Doživjeli smo više od tisuću emocija i dobrih i loših na ovom otoku. Mislim da smo i mi crveni i plavi u nekoj harmoniji jer smo prešli veliki put i ostvarili svoj prvi cilj, a to je početak zajedničkog života“, kazala je Draga.

A kako bi dolično obilježili početak zajedničkog života, kandidati su dobili priliku oprati se u čistoj vodi i sa šamponima i to po prvi put nakon dugačka dva mjeseca. No, to nije sve, jer su uskoro došli u ruke frizera, pa su s novim i urednim frizurama još uljepšani i šminkom.

"Napokon sam svoja i osjećam se fenomenalno“, rekla je Sanja.

"Nikada nisam nosio bradu, ovo je prvi put da je imam. Najveći dojam na mene je ostavilo ogledalo i moj odraz u njemu“, kazao je Kalu.

"Lijepo su me isfenirali i našminkali. Osjećam se super“, dodala je Nataša poslije beauty tretmana.

Zajedno su se okupili u posebnom ozračju, pa su bili iznenađeni izgledom jedni drugih.

"Posebno sam iznenađena Sanjom. Jako lijepo izgleda“, komentirala je Anja.

Međusobno su razgovarali o raznim temama, a Anđelu je najviše zanimalo tko je slobodan od članova u crvenom timu, pa je saznala da su zapravo svi u vezi. David je pohvalio Natašin izgled.

"Volim plavuše“, priznao je.

Nakon razgovora, sjeli su za stol i zajedno večerali. Razgovor o zajedničkom životu otvorio je i neke nezgodne teme, poput kasnonoćnih razgovora ili kuhanja, gdje je Luka napomenuo da oni koji misle do kasno biti budni, moraju se udaljiti iz kampa jer crveno pleme ide rano spavati poput kokoši.

