Zbog ove djevojke iz Italije u Supertalentu tekle su suze, a poslušajte kako tek zvuči kada zapjeva na hrvatskom!

Maria Ćuro je u Supertalent došla iz Italije i predstavila se s talijanskom pjesmom, a na poslušajte kako zvuče njezine izvedbe hitova Jelene Rozge, Doris Dragović i Olivera Dragojevića.

U prvoj emisiji jubilarne 10. sezone showa Supertalent posebno se istaknula 23-godišnja Maria Ćuro iz Italije.

Maria je došla pokazati svoj pjevački talent, a anđeoskim glasom je izmamila suze članovima žirija, ali i mnogima u publici.

"Jako lijepo pjevaš, imaš predivan glas, tehniku", poručila joj je Martina Tomčić.

"Definitivno si pomogla da večerašnja emisija dobije zaista dobar smisao", pohvalila ju je i Maja Šuput, a Maria je od žirija dobila 4 da i prošla je dalje.

U showu je izvela talijansku pjesmu "Caruso", a na svojem profilu na Instagramu često objavljuje videa u kojima pjeva i hrvatske skladbe.

Kako Maria zvuči kad pjeva na hrvatskom, poslušajte u nastavku. Izdvojili smo videa u kojima izvodi pjesme Olivera Dragojevića, Doris Dragović, i Jelene Rozge.

Maria je inače rođena i odrasla u Italiji, ali ima hrvatske korijene. Studentica je medicine koja se bavi pjevanjem.

Kao dijete bila je vrlo zaigrana i nestašna i stalno je trčkarala po kući, pa je jednom nesretnom prilikom prolila vrelu kavu po sebi. Djetinjstvo joj je nakon tog događaja obilježio boravak u bolnicama i na operacijama kojih je imala preko 30. No to što je svima bilo jako stresno iskustvo, nju je nekako ohrabrilo. Sve to navelo ju je da upiše medicinu.

Došla je na Supertalent s ciljem da kroz pjevanje proširi poruku da je u redu biti drugačiji i da svi mogu normalno i ponosno živjeti sa svojim ožiljcima jer oni su ti koji nas sve čine posebnima.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zgodna braća Talijani imaju posebnu poruku za Maju: ''Tvoj osmijeh koji smo vidjeli na kameri iza pozornice... Želimo je osvojiti!''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Martina nam je priznala s kojim se kolegama iz žirija Supertalenta druži privatno: "Super mi je s njima!"