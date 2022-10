Lukas Nola nakon teške dijagnoze nije posustajao u borbi: "Neću dopustiti da mi se život vrti oko bolesti"

Lukasu Noli 2014. godine dijagnosticiran je rak grla, a u svojoj borbi nikada nije posustajao.

Proslavljeni hrvatski filmski redatelj i scenarist Lukas Nola preminuo je u 59. godini nakon duge i teške bolesti.

Pogledaj i ovo Baš je drugačija Zaledila poglede: Svi su gledali u nevjerojatno cool izdanje simpatične Barbare

Noli je 2014. godine dijagnosticiran rak grla, a u svojoj borbi nikada nije posustajao.

"To je ozbiljna stvar koja se ne može gurnuti pod tepih, no iako zahtijeva veliku posvećenost, nikad mi neće postati prioritet niti će se oko nje vrtjeti moj život. Popravljao me vješt majstor, a obitelj je pazila na mene, tako da sam, u skladu sa statistikama, danas O.K.", govorio je Nola u intervjuu za Večernji list 2017. godine nakon što je operiran u KB Dubrava.

Tada je ispričao i kako je supruga Barbara reagirala kada je doznala za bolest.

"Šutjela je nekoliko minuta, a onda se pokrenuo nevjerojatan stroj koji se do danas nije zaustavio."

Za bolest je doznao slučajno jer je bio promukao pa ga je njegova doktorica poslala na pregled.

"Došao sam opušten, a vratio se kući s dijagnozom. Nije bilo lako prihvatiti to", prisjetio se 2017. godine za Gloriju.

Nakon operacije uspio se riješiti svojih poroka.

"Pušio sam četiri kutije dnevno, ali sada mi ne nedostaju. Večer prije operacije izašao sam pred bolnicu i pušio jednu za drugom. 12 sam ih popušio. Nikada kasnije nisam dotaknuo cigaretu, a čak mi i dim smeta", ispričao je Nola za Gloriju. Osim cigareta, odrekao se i alkohola.

Lukas Nola je rođen 31. ožujka 1964. godine u Zagrebu. Pohađao je Školu primijenjene umjetnosti u Zagrebu, a kasnije je studirao na Akademiji likovnih umjetnosti te povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a diplomirao 2003. filmsku i TV režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je bio zaposlen kao izvanredni profesor.

Kao redatelj i scenarist debitirao je 1993. godine dječjom dramom "Šuma Striborova", a uslijedili su filmovi "Dok nitko ne gleda", "Svaki put kad se rastajemo", za koji je nagrađen Zlatnom arenom za scenarij, te "Rusko meso", u kojem se pojavio i kao glumac.

Za film "Nebo, sateliti" 2000. je dobio Zlatnu arenu za režiju, a za film "Sami" Posebnu Zlatnu arenu 2001. godine.

Film "Šuti" iz 2012. godine, za koji on potpisuje scenarij i režiju, na Festivalu igranog filma u Puli je nagrađen sa šest nagrada, a na Danima hrvatskog filma je dobio nagradu Oktavijan.

Režirao je i za televiziju i kazalište, pisao dramske tekstove, a radio je i kao urednik, autor, redatelj emisija i scenograf na dvije televizije.

Lukas je od 1994. godine bio u braku s našom glumicom Barbarom Nolom, s kojom ima dvoje djece, sina Jakova i kći Maru, te je brat glumca Filipa Nole.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Preporuke Omiljeni Chandler otkrio kako prepoznati što je točno konzumirao na snimanju "Prijatelja": "Možete pratiti putanju"

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Pola godine od smrti Vidoja Ristovića: Neutješna obitelj okupila se na groblju, a Nikolina je iznenadila odlukom!