Naša glumica otvorila dušu o prerano preminulom suprugu i cijenjenom hrvatskom redatelju: ''Jako naglo se sve to dogodilo i završilo...''

S Barbarom Nolom razgovarali smo na 70. Pulskom filmskom festivalu gdje je premijerno bio prikazan posljednji film njezinaprerano preminulog supruga Lukasa Nole.

Na ovogodišnjem jubilarnom 70. Pula film festivalu premijerno je prikazan posljednji film "Escort" našeg cijenjenog redatelja, prerano preminulog Lukasa Nole, čija je projekcija posebno emotivna bila za njegovu suprugu, glumicu Barbaru Nola.

"Jako mi je drago što sam odlučila biti ovdje svih sedam dana i nekako smo već u proljeće, moji prijatelji i ja osjetili, da se s novom upravom i sa svim programima sve nekako diže. Dogovorile smo se da nabavimo haljine, da se sredimo, da nekako pridonesemo svemu da bude glamuroznije, raskošnije. Jer bila je korona, sve je zamrlo, sad je oživjelo i ako mi sami ne dajemo značaj ovome što radimo i prezentiramo, onda je teško očekivati od publike da osjeti to. Zato sam sretna što sam ove godine došla jer osjećam neki novi nalet entuzijazma. Puno filmova i puno kolega je tu što je jako bitno jer se možemo družiti, pričati, izmjenjivati ideje, na kraju i malo tulumarimo. Ali naravno da mi je sve strašno emotivno, malo je reći zapravo da mi je jako emotivno, ali pokušavam uprogramiti sama sebi u mozak, smatram svečanim što je ovo Lukasov film ovdje. Prvo zato što je on počeo u Puli pa da mu tu bude i zadnja premijera i da cijela naša ekipa i prijatelji koji su došli da nekako probamo proslaviti njegov film, njegov život, kreativnost i njegovu divnu dušu i karizmu", rekla nam je Barbara.

Lukas je film dovršio prije nego je završio u bolnici, ali i tamo je još uvijek razmatrao neke finese i posljednje detalje, unatoč tome što se loše osjećao.

"Film je 99,9% bio završen prije, samo je Lukas bio takav freak control da je neke nijansice koje pola režisera niti ne vidi da postoje gledao. Jako je u svim segmentima bio prisutan kada su njegova djela nastajala, nikada se nije dogodilo da on nešto ne blagoslovi, bio je autorska osoba. Mi smo otišli na odmor jer je film bio gotov i onda mu odjednom postalo strašno loše, jako naglo se to sve dogodilo i završilo", ispričala nam je Barbara.

Barbara i Lukas su radili na brojnim zajedničkim projektima, a ona je u nekoliko navrata istaknula kako joj je s njim uvijek bilo lijepo surađivati.

"Sad ispada da bez prekida hvalim Lukasa, ali to je zaista istina i bilo koji glumac bi to potvrdio. Ljudi su obožavali s njim raditi. On je jako dobro znao što želi i imao je jedan smireni, prirodni autoritet, ja to tako vidim. To je ta vrsta redatelja koji imaju svoj prirodni autoritet koji ne moraju onda nametati, sami sa sobom se mučiti, biti agresivni ili bezobrazni. On je naprosto to nosio sa sobom i ulijevao povjerenje jer smo mi glumci ljudi kojima nekad treba pomoći da se neka odluka donese do kraja. To je svima jako pasalo i tjerao nas da sami budemo kreativni, da oplemenimo svoje uloge. To je nešto što je jako lijepo i što mi glumci volimo. A ja sam s Lukasom još na akademiji počela raditi na kratkometražnim filmovima. Mi smo prvo radili zajedno, družili se, a onda smo se tek zaljubili. Tako da nam je vjerojatno taj početak ostao za cijeli život da normalno radimo. Ja sam njega gledala kao vrhunskog redatelja s kojim obožavam raditi", priznala je Barbara.

Otkrila nam je i kako ga je uvijek voljela pitati za savjet i mišljenje oko uloga, pa tako i onih u serijama Nove TV "Na granici" i "Dar Mar" koju su gledatelji obožavali.

"Uvijek je gledao kada je imao vremena, sve je pratio, komentirao. On je bio brzi redatelj, ali uvijek je bio iznenađen koju kvalitetu mi uspijevamo postići s tim tempom. Baš je hvalio to. A nekad mi je naravno davao i primjedbe, govorio da budem u nečemu malo radikalnija, nemoj toliko nešto i slično što je super. Jer kada snimamo serije možeš ispraviti stvari u 20. epizodi", otkrila nam je Barbara.

Serije su postigle ogromni uspjeh kod gledatelja, pa nas je zanimalo je li ona sama očekivala da će tako odjeknuti u javnosti.

"Nadala sam se, ali do koje mjere su te neke stvari obožavane je meni divno. Ljudi mi dolaze, žele se slikati što je meni uvijek drago i zabavno. Prepričavaju mi neke fore koje sam već zaboravila da smo imali. A "Na granici" će me ja mislim obilježiti i Gordana koju sam glumila. Bila sam jednom na nekom ozbiljnom mjestu i nešto dramatično riješavam, a čovjek iza mene mi kaže "Gordana, ja ću vas prebaciti". I ja kao "Kaj? Gordana? A da, da". Evo i jučer mi je došla gospođa koja mi je rekla da nju zovu "mamca", kao što je mene Asim Ugljen u seriji oslovljavao. Drago mi je kad mi ljudi kažu koliko ih to veseli, da dođu doma umorni od života, posla i svega, a onda upale to i razvesele se. I onda si pomisliš da se svaka sekunda isplatila, tog zabavnog, ali teškog rada kojeg radimo", zaključila Barbara.

A koji je dio glumačkog posla najljepši za nju?

"Najljepše je kada se nešto stvara, kada se igramo. Toliko bude lijepo da se ponekad zapitam tko mene plaća za ovo prekrasno igranje, ali isto tako bude i teško. Recimo kada dobiješ napornog partnera ili nekoga tko ti uzima puno energije pa pomisliš da nećeš izdržati. Ali kada je lijepo onda je prelijepo. Kada ti netko kaže da je doživio neku tešku životnu situaciju, da je bio jako depresivan, a onda ga je to nešto što ti radiš, zapravo držalo. Stvarno trebam biti Bogu zahvalna da smo nekome pružili nekakvu utjehu", poručila je Barbara.

Otkrila nam je i može li zamisliti da se bavi nekim drugim poslom i što bi voljela raditi da nije glumica.

"Kada sam bila mlađa onda nisam mogla, ali sada već mogu. Možda bih se bavila poslovima koji ne bi bili nužno kreativni. A možda bih da sam bila hrabrija pisala i režirala, možda ne bi bila glumica i možda bi to bilo točnije za mene, ali mogu se zamisliti i kao tetu u vrtiću, da radim s ljudima nešto, da vodim mali pansion. To bi trebalo biti nešto dinamično i gdje se ne sjedi", rekla nam je Barbara.

Za nju ljetni odmor još nije na vidiku, čeka ju ispunjeni raspored, ali kojemu se veseli.

"Idem na Motovun film festival, koji se zapravo seli u Gorski kotar. Bit ću članica žirija što mi je velika čast i sad se moram ozbiljno primiti posla, pogledati pažljivo filmove i donositi odluke. Nakon toga imam malu turnejicu s predstavom po Dalmaciji i onda tek u drugoj polovici osmog mjeseca odmor. Ali moram reći da sam pristala na sve poslove jer mi to dosta pomaže u pokušaju psihičkog ozdravljenja", priznala nam je Barbara.

