Kako je zapravo počela ljubavna priča Beckhamovih? Znao je da će se oženiti njome čim ju je vidio, ovo je David rekao kad je prvi put vidio Victoriju!

Uskoro će David i Victoria Beckham proslaviti 25 godina braka, a u nastavku saznajte kako je počela njihova ljubavna priča.

David i Victoria Beckham jedan su od najslavnijih parova na svijetu, a njihovi obožavatelji već godinama prate svaki korak toga dvojca.

Uskoro će proslaviti 25. godišnjicu braka, a kako je otkrio bivši nogometaš, još davno, kada je ugledao Victoriju u spotu popularnih spajsica, znao je da će ona biti djevojka kojom će se oženiti.

"Nekoliko mjeseci prije nego što smo se upoznali bio sam u inozemstvu s engleskim timom. Gary Neville i ja bili smo u hotelskoj sobi i pojavio se spot Spice Girls. Mislim da je sviralo 'Say You'll Be There'. Pokazao sam na ekran i rekao mu: 'To je djevojka za mene i idem po nju''', rekao je David.

Iako Victoria nije veliki fan nogometa, svojevremeno je otkrila da joj je sadašnji suprug odmah privukao pozornost svojim izgledom.

"Sjećam se da sam davala intervju za nogometni časopis i pokazali su mi fotografije različitih nogometaša. Nisam imala pojma tko je on, ali samo se sjećam da sam pomislila jedno - prekrasan'', priznala je.

Slavni par zajedno ima četvero djece, sinove Brooklyina, Romea i Cruza i kćer Harper.

