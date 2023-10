Hari Rončević više od 40 godina voli istu ženu kojoj je posvetio i jednu od najljepših hrvatskih ljubavnih pjesama

Hari Rončević suprugu Nelsi upoznao je kad je on imao samo 17, a ona 15 godina, a u braku su dobili dvojcu sinova.

Iako svoj privatni život ne skriva od javnosti, Hari Rončević i njegova obitelj nikad nisu punili medijske stupce.

Hari je u sretnom braku više od 40 godina, a suprugu Nelsi upoznao je kada mu je bilo 17, a njoj samo 15 godina. Zajedno imaju i dvojicu sinova, Tomu i Marina.

"Znam da se bavim tim poslom i da nekoga zanima kakav je moj život, mislim, nemam šta skrivat, eto, takav je. Ali cijela je baza da to nikoga ne zanima. Normalan čovjek, ima ženu i djecu, pa šta, ništa, šta ćeš ga više i pitat", kazao je Hari jednom prilikom za In Magazin, a tada je otkrio i svoju tajnu za uspješan brak.

"Ne možeš bit u braku da nema ljubavi, ne možeš bit s nekim toliko da nema ljubavi. To ti je najvažnije. Bez toga ne bih mogao živjet", istaknuo je.

Hari je svojoj supruzi posvetio i jednu od najljepših hrvatskih ljubavnih pjesama, "Moj lipi anđele", koju je otpjevao Oliver Dragojević.

Zbog supruge je napustio i voljenu Dalmaciju, kada je ona 2006. dobila posao u Zagrebu, no nakon 13 godina su se vratili u Split.

"Žena je dobila posao u Zagrebu, i to jako dobar na visokoj funkciji. Teško je to bilo odbiti i napravili smo to. Nismo išli u Berlin, nismo išli ni u Frankfurt, ni u Dublin, išli smo u Zagreb. I sad smo se vratili doma ima godinu dana i ne mislimo više nikamo ići. Ja i žena, za djecu ne garantiram, iako su i djeca ovdje, svi smo", ispričao je Hari 2020. godine za In Magazin.

Hari je ove godine proslavio tri desetljeća na hrvatskoj glazbenoj sceni velikim koncertom u Lisinskom.

