Prva supruga Josipa Manolića izgubila je život u strašnoj tragediji, a u 98. on je stao pred oltar s 36 godina mlađom!

Josip Manolić ženio se dvaput i nadživio je obje svoje supruge, a 2020. se šuškalo i da je treći put stao pred oltar, no on je to demantirao.

U 105. godini preminuo je Josip Manolić, najdugovječniji hrvatski političar, a tužnu vijest potvrdila je njegova kći Zrnka.

"Moj otac samo je zaspao jutros. Otišao je u miru", rekla je u suzama za 24 sata.

Uz Zrnku, Josip je imao i kćeri Dariju i Jasnu, a ženio se dvaput.

Njegova prva supruga Marija Eker Manolić tragično je izgubila život u požaru u svom stanu u Nazorovoj ulici u Zagrebu 2003. godine, u 82. godini. Požar je uzrokovao žar njezine cigarete koji je zapalio posteljinu na krevetu na kojem je nepokretno ležala, a vatrogasce je pozvala medicinska sestra koja ju je svakodnevno obilazila. Kad su stigli vatrogasci, Marija je još davala znakove života, no ubrzo nakon toga je preminula.

S drugom suprugom Mirjanom Ribarić, koja je od njega bila mlađa 36 godina, vjenčao se 2016. na otoku Krku. Njemu bilo 97 godina kada je drugi put uplovio u bračnu luku, a Mirjana je u kolovozu 2020. godine preminula zbog posljedica maligne bolesti.

Iste te godine u prosincu u medijima se pojavila informacija da je Josip i treći put stao pred oltar.

"Ne, nije točno, nisam se oženio, izmišljaju! Netko jako vodi računa o mom životu. Ušao sam u stotu godinu", rekao ja tada Manolić za Dnevnik.hr.

Inače, Joža Manolić rođen je u ožujku 1920. u Kalinovcu kraj Đurđevca, u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, umro u Republici Hrvatskoj, a između toga proživio je NDH i SFRJ.

