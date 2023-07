Sreću oko dolaska prinove sada je pokvarila njegova bivša djevojka, objavila je njihove poruke i optužila glumca za zlostavljanje!

Bivša djevojka glumca Jonaha Hilla Sarah Brady podijelila je niz uznemirujućih snimki zaslona razgovora između nje i Jonaha te ga optužila za emocionalno zlostavljanje.

Bivša djevojka holivudskog glumca Jonaha Hilla Sarah Brady, izjavila je da ju je glumac izlagao emocionalnom zlostavljanju tijekom njihove veze te uznemirila svoje pratitelje Instagram pričama.

Sarah je podijelila niz snimki zaslona koje pokazuju poruke u razgovoru između nje i glumca. Na tim snimkama vidi se kako Jonah nagovara da se ne fotografira u kupaćim kostimima. Glumac joj je u jednoj poruci naveo ultimatume kojih se ona mora držati ukoliko želi biti s njim.

''Jasno i jednostavno. Bezgranično neprikladno prijateljstvo s muškarcima; objavljuj slike sebe u kupaćem kostimu; objavljuj seksualne slike. Muškarci budite prijatelji sa ženama koje su nestabilne. Ja nisam pravi partner za tebe, Sarah. Ako te te stvari dovedu do sreće, podržavam to i neće biti ljutnje. Ovo su moje granice za romantično partnerstvo'', napisao je.

Ali, priča se, čini se, brzo okrenula pa je Hill onda želio vidjeti njene fotografije u bikiniju.

Naime, ona je njega navodno uvjeravala da je uklonila tri objave, osim svog najboljeg videa surfanja i pitala ga bi li se osjećao bolje da je naslovni okvir drugačiji.

Hill joj je navodno odgovorio: "Da, onaj okvir koji je tvoja guza u tangama. A što se tiče ostalih slika, je li u kupaćem kostimu surfaš ili ne... Uh, s****o sam. Ima na tone fotki kojima se upravo vraćam."

Nakon što mu je rekla da je izbrisala sve objave, glumac je navodno rekao da je to bio dobar početak, no da navodno nije dobio što je želio.

Sarah, koja je inače surferica, iznad snimke zaslona je napisala: “Ovo je upozorenje svim djevojkama. Ako vaš partner ovako razgovara s vama, napravite izlazni plan. Volim vas sve! Nazovi me ako ti treba uho.”

''I ja se borim s mentalnim zdravljem, ali ga ne koristim za kontrolu drugih, kao što je to on učinio meni. Bila je to godina ozdravljenja i rasta uz pomoć voljenih osoba i liječnika kako bih se vratila živjeti svoj život bez krivnje, srama i samoosuđivanja za tako male stvari kao što je surfanje u kupaćem kostimu, umjesto u konzervativnijem ronilačkom odijelu. I sigurna sam da je ispred mene još mnogo ozdravljenja od ovog zlostavljanja'', dodala je.

Podsjetimo, Jonah je nedavno postao otac kojem još nije otkrio spol ni ime, a Sarah se osvrnula i na to.

''Nadam se da moj bivši ima kćer. Možda će ga ona pretvoriti u pravog feminista jer je smiješno to što on sebe sada naziva feministom.''

Inače, par je bio u vezi 2021. godine, a Hill je njihovu romansu potvrdio u listopadu. Prvi put su na crvenom tepihu bili na premijeri filma "Ne gledaj gore" u prosincu 2021.

Nije jasno kada su se razišli, a Hill je trenutno u navodnom braku s Olivijom Millar, suvlasnicom internetske trgovine starinskih proizvoda pod nazivom Chasseresse. Prvi put su viđeni zajedno u kolovozu 2022., a početkom lipnja par je dobio svoje prvo zajedničko dijete.

Inače, Jonah je u posljednje vrijeme doživio veliku tjelesnu transformaciju nakon što je uspio skinuti višak kilograma, ali čini se da je glumac sa skidanjem otišao u nedogled jer njegove nove fotografije zabrinjavaju fanove.

