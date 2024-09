Legendarni glazbenik učinio potez vrijedan divljenja: Spasio je život nesretnoj ženi, a kamere su sve snimile!

Stranim medijima proširila se vijest o herojskom potezu Jon Bon Jovija koji je uspio uvjeriti nepoznatu ženu da si ne oduzme život.

Jon Bon Jovi snimao je spot u Nashvilleu kada je uočio nepoznatu ženu koja je naumila skončati svoj život.

Naime, kamera je snimila trenutak kad je žena stala iza ograde na mostu, a glazbenik je sve što je dotad radio odlučio ostaviti sa strane i učiniti sve da nesretna žena ne donese pogrešnu odluku.

Video je objavila lokalna policija, a vidljivo je i kako pjevač u jednom trenutku grli ženu kako bi je utješio.

NEW: Singer Jon Bon Jovi saves a woman from jumping off a bridge in Nashville, Tennessee while filming a music video.



Good man.



Bon Jovi was seen approaching a 62-year-old woman on the John Seigenthaler Pedestrian Bridge.



The musician leaned over the railing before… pic.twitter.com/msyGSU3hQW