Šuška se da ljubi 27 godina stariju Demi Moore, no nakon odmora na Jadranu snimljen je u prisnim trenucima s drugom!

Pjevač Joe Jonas nakon glasina da ljubi stariju glumicu viđen s drugom, a njihovi dodiri pokrenuli su nove priče.

Joe Jonas proteklih je dana bio tema medija jer se pročulo da između njega i glumice Demi Moore postoji nešto više, no njegove najnovije fotografije to su opovrgnule.

Viđen je u Ateni na plaži s misterioznom crnkom s kojom je, sudeći po njihovom ponašanju, u prisnim odnosima.

Fotografirani su kako se grle na plaži, a nije tu nedostajalo ni nježnih dodira i šaputanja.

Daily Mail doznaje da u pitanju libanonska glumica Laila Abdallah (27).

Inače, pjevač se ovih dana kupao i u Jadranskom moru, a fotografije je objavio na svojim društvenim mrežama.

Ipak, još nije sigurno zašto su stranim medijima kružile glasine da su Demi Morre i 27 godina mlađi Joe Jonas u ljubavnoj vezi.

Glumica i pjevač viđeni su kako uživaju na zajedničkom ručku u jednom hotelu u Francuskoj, a navodno su se upoznali u Cannesu nakon Jonasovog nastupa.

"Demi i Joe su se sprijateljili. Imaju zajedničke prijatelje i dosta su se zbližili", rekao je izvor za Daily Mail.

Glasine o romansi negirao je drugi izvor, naglasivši da je njihov odnos čisto prijateljski. Tijekom Filmkog festivala u Cannesu, Moore je promovirala svoj horor film ''The Substance'', a bila je domaćin amfAR gale na kojoj se Jonas iznenada pojavio na pozornici sa svojim bratom Nickom, izvodeći njihov hit ''Cake by the Ocean''.

Inače, Jonas je prekinuo vezu s glumicom Stormi Bree nakon pet mjeseci, a prije nje pjevač je bio četiri godine u braku s glumicom Sophie Turner s kojom ima i dvoje djece.

