Demi Moore zaveo je 27 godina mlađi glazbenik koji je friško rastavljen? Šuška se o novoj romansi!

Među holivudskom elitom navodno se rodila nova romansa i to između slavne glumice Demi Moore i 27 godina mlađeg Jonas brata.

U Hollywoodu se posljednjih dana šuška o novom mogućem paru koji je iznenadio javnost.

Naime, stranim medijima kruže glasine da su Demi Morre i 27 godina mlađi Joe Jonas u ljubavnoj vezi.

Glumica i pjevač viđeni su kako uživaju na zajedničkom ručku u jednom hotelu u Francuskoj, a navodno su se upoznali u Cannesu nakon Jonasovog nastupa.

"Demi i Joe su se sprijateljili. Imaju zajedničke prijatelje i dosta su se zbližili", rekao je izvor za Daily Mail.

Glasine o romansi negirao je drugi izvor, naglasivši da je njihov odnos čisto prijateljski. Tijekom Filmkog festivala u Cannesu, Moore je promovirala svoj horor film ''The Substance'', a bila je domaćin amfAR gale na kojoj se Jonas iznenada pojavio na pozornici sa svojim bratom Nickom, izvodeći njihov hit ''Cake by the Ocean''.

Njihove fotografije možete vidjeti OVDJE.

Inače, Jonas je prekinuo vezu s glumicom Stormi Bree nakon pet mjeseci, a prije nje pjevač je bio četiri godine u braku s glumicom Sophie Turner s kojom ima i dvoje djece.

