Kraj za još jedan holivudski par? Bivša slatkica objavila misterioznu poruku pa viđena bez prstena

Strani mediji pišu kako je brak Jessice Simpson i Erica Johnsona gotov, pjevačica je brzo nakon viđena bez prstena.

Na pomolu je novi razvod u Hollywoodu kako pišu strani mediji.

Naime, sve su glasniji navodi o tome da se pjevačica Jessica Simpson rastala od svog supruga, nekadašnjeg NFL nogometaša Erica Johnsona. Ovakve glasine nisu potvrđene, ali nekoliko izvora za američke medije tvrdi da je par već donio odluku o kraju.

Jessican prolazi kroz "nevjerojatno težak period" i "srce joj je slomljeno", tvrdi jedan izvor za US Weekly.

"Za nju to nije bila laka odluka", rekao je izvor.

Drugi izvor istaknuo je da 44-godišnja pjevačica i Johnson "trenutno žive odvojeno", dok je treći izvor naveo da supružnici "pokušavaju smisliti kako da prođu kroz proces razvoda, a da to što manje utječe na život njihove djece".

Bivši američki nogometaš pokrenuo je špekulacije o razvodu prošlog tjedna kad je viđen bez prstena tijkom šetnje u Los Angelesu. Brzo nakon, Jessica je također viđena s prijateljicama, a na ruci nije imala vjenčani prsten.

Ona je također zbunila pratitelje zagonentnom objavom na Instagramu u kojoj se osvrnula na "trpljenje svega što nije zaslužila".

Istog dana kada je Johnson viđen bez vjenčanog prstena, izvor je za "Page Six" rekao da on i pjevačica više ne dolaze zajedno na školske događaje svoje dece.

"Ranije je Jess uvijek prisustvovala događajima u školi, bilo samostalno ili s Ericom, a on nikada nije dolazio sam. Ali, nedavno je počeo dolaziti samo on i to sam. Kao što pretpostavljate, roditelji su odmah krenuli pričati...'', rekao je izvor.

Podsjetimo, Jessica i Eric u braku su od 2014. godine, a zajedno imaju tri kćeri, Maxwell, Ace Knute i Birdie Mae.

Inače, Jessica je početkom 2000-ih bila jedna od najljepših žena svijeta, no nakon tri trudnoće dugo se borila s viškom kilograma. Ove godine uspjela se izboriti s njima, ali njeni pratitelji sada su zabrinuti za njeno zdravlje jer izgleda premršavo.

