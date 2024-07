Jedan od naših najzgodnijih sportaša sve je rastopio fotografijama sa zaručnicom i kćerkicom: "A slatkog djeteta!"

Jerko Marinić Kragić objavio je fotografije na kojima pozira sa zaručnicom Anom Koro i njihovom kćerkicom Maris.

Jedan od naših najzgodnijih vaterpolista Jerko Marinić Kragić na društvenim mrežama objavio je predivne obiteljske fotografije.

Pozirao je sa svojom lijepom zaručnicom Anom Karo i njihovom kćerkicom Maris, a prizori su rastopili njegove pratitelje.

"Divni ste, predivni, ali zna se tko je od vas ipak najljepši", "A slatkog djeteta", "Lijepa obitelj", "Šta su Beckhamovi radili, odradili su čini mi se. Smjena generacije obavljena", neki su od brojnih komentara koje su dobili.

Jerko i Ana u vezi su od 2022., a postali su roditelji u listopadu prošle godine.

''To je sigurno najveći životni uspjeh, najveća životna sreća. Svi su mi govorili da će biti tako, ali nisam vjerovao dok nisam to dijete uzeo u ruke, ne to dijete, nego moje dijete. Svakako je najveća sreća, nešto što te natjera da sazriješ ako nisi htio, moraš jer više nisi sam, moraš se brinuti o svom djetetu, koje je, naravno, prioritet'', izjavio je Jerko nakon rođenja kćerkice u IN Magazinu.

O samozatajnoj Ani poznato je da je također Splićanka, kao i da je velika podrška Jerki, a par uspješno čuva svoju privatnost.

