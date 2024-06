Jennifer Lopez u novim problemima? Snimljena je na mjestu gdje je nitko ne bi očekivao, skrivala se od pogleda

Jennifer Lopez viđena je na neočekivanom mjestu gdje su je snimili fanovi, medijima opet kruže nove teorije.

Jennifer Lopez u posljednje je vrijeme u životu baš krenulo nizbrdo.

Usred glasina o razvodu s Benom Affleckom koje traju već tjednima, Lopez je uhvaćena i u još jednoj nezgodnoj situaciji.

Naime, pjevačica je viđena kako leti ekonomskom klasom po Europi, prenosi Daily Mail. Lopez je išla iz Napulja u Pariz nakon što je nekoliko dana u Italiji uživala s prijateljima, a putnici su je fotografirali u avionu u trenirci.

Uz nju je bio njezin tjelohranitelj, a u avionu ih je dijelilo samo jedno sjedalo.

Mnogi su se odmah počeli sprdati da je J.Lo u lošoj financijskoj situaciji jer je usred svih događanja otkazala i svoju turneju "This Is Me... Live", koja je trebala početi u srpnju, kako bi se posvetila obitelji i suprugu.

No, ipak, društvenim mrežama širi se teorija da obitelj nije bila razlog, već slaba prodanost ulaznica unatoč tome što su neke koštale i samo 8 dolara.

