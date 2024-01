Zsa Zsa je odustala od nastupa na Dori, evo tko će zauzeti njezino mjesto na ovogodišnjem natjecanju

Jelena Žnidarić Zsa Zsa, jedna od finalistica ovogodišnje Dore, odustala je od svojeg nastupa na natjecanju, još nije poznato zašto.

Jelena Žnidarić, poznatija pod umjetničkim imenom Zsa Zsa, ove je godine trebala nastupiti na Dori s pjesmom ''Probudi usne moje''.

No, domaćim medijima proširila se vijest kako je Zsa Zsa od natjecanja ipak odustala te će umjesto nje nastupiti netko drugi.

Zašto je donijela tu odluku, još nije poznato.

Svoju priliku da pobijede i Hrvatsku predstavljaju na Eurosongu dobila je rezervna pjesma, odnosno Baby Lasagna s pjesmom ''Rim Tim Tagi Dim''.

A u nastavku je popis preostalih finalista i zamjena ako još netko odustane od natjecanja.

1. A TAMBURITZA LULLABY – Alen Đuras

2. BABAROGA – Let 3

3. BABY, BABY – Noelle

4. CAN WE TALK – Boris Štok

5. DIJAMANTI – Natalie Balmix

6. DO MJESECA – Pavel

7. GASOLINE – Marcela

8. HOW DO YOU LOVE ME – Erna

9. LYING EYES – Vinko

10. MORE – Lana Mandarić

11. NEBO PLAČE – James Night

12. NE PLAČEM ZBOG NJE – Saša Lozar

13. NEPOBJEDIVA – Barbara Munjas

14. NE VJERUJEM TI – Lara Demarin

15. OD KAD TE SANJAM – The Splitters

16. ONE DAY – Misha

17. PAMETNOM DOSTA – ET

18. PLAVI LEPTIR – Lu Dedić

19. RIM TIM TAGI DIM – Baby Lasagna

20. SLATKE SUZE, GORKA LJUBAV – Vatra

21. SRETNIH DANA DAT’ ĆE BOG – Stefany Žužić

22. TIŠINE – Eugen

23. VODU PITI TRIZAN BITI – Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin

24. VOLJENA ŽENO – Damir Kedžo

Rezervne pjesme:

1. STAVI SE NA MJESTO – Cota G4

2. VRATI SE – Mihael Kvorka

3. DUBOKO RONI – Ether

Podsjetimo, naši ovogodišnji predstavnici Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ" na Eurosongu u Liverpoolu zauzeli su 13. mjesto. Pobjedu je odnijela predstavnica Švedske Loreen s pjesmom "Tattoo".

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Kontroverzni glazbenik objavio polugole fotografije svoje supruge uz bizaran opis: ''Nema hlača ove godine''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Rakitićeva Raquel pokazala sestru za koju svi misle da je njezina blizanka, pogledajte koliko si nalikuju!