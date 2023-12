Naša pjevačica iznenadila putnike u tramvaju u Zagrebu, svi su vadili mobitele i snimali je!

Pjevačica Zsa Zsa iznenadila je putnike u jednom zagrebačkom tramvaju.

Naša pjevačica Jelena Žnidarić, poznatija po umjetničkom imenu Zsa Zsa, priredila je pravo blagdansko iznenađenje Zagrepčanima.

Zsa Zsa je ušla u jedan tramvaj i zapjevala pjesmu "Sretan Božić svakome" uz pratnju prijatelja na gitari, a svi prisutni vadili su mobitele i snimali je.

Snimke su se proširile i društvenim mrežama, a potez pjevačice sve je oduševio.

"Božićno ludo, šestica, tko pjeva zlo ne misli", napisala je jedna korisnica TikToka koja je objavila snimku u kojoj joj Zsa Zsa prilazi i pjeva u kameru.

Na snimci se vidi i snimatelj s profesionalnom opremom, pa je moguće da je riječ i o nekom projektu pjevačice ili novom spotu.

Inače, Zsa Zsa oduvijek voli pjevati, a svoju je karijeru započela još 2006. godine kad je osvojila drugo mjesto na dječjoj Euroviziji. Na satove pjevanja krenula je s 5 godina, a dosad je ostvarila suradnju s mnogim estradnim imenima.

U našim medijima često se spominjala nakon što je otkrila svoju dugogodišnju borbu s aknama, a evo kako se s time nosila.

''Zapravo najviše me bilo strah kad sam bila uživo u prisutnosti ljudi. Sama ta moja objava mi nije toliko stvarala tremu jer bila je ishitrena. Bilo me je užasno sram otići u dućan. Bilo je ljeto, 35 stupnjeva. Nije mi se dalo nositi puder jer 35 je stupnjeva, i onda sam iz jada objavila tu snimku i rekla: Ljudi, ako me sretnete, to sam ja! Ali to je bilo u nekim mojim kontroliranim uvjetima.

Instagram je moja dnevna soba. Znači, to je moj profil. Ipak, koliko god je realno, mogu još uvijek uljepšati. Kad sam morala stupiti u javnost, e, tu je bila trema, tu je bila frka. Što će ljudi misliti kad je izvan moje organizacije, izvan mojih ruku. I užasno me bilo strah da ljudi ne pomisle da ja sad pokušavam na taj način pokušati privući pažnju na sebe. Da na taj način pokušavam graditi karijeru, jer uvijek se gleda nekako kroz to. Kao, joj, vidi, ne zna što bi više radila, pa je sad sva jadna i ima prištiće. Zapravo, moja poruka možda odmah na početku nije bila ohrabrujuća za druge. Bila je za mene. Kad sam shvatila koliko drugima znači, prihvatila sam se te misije i htjela sam da ljudi koji to gledaju, da shvate da se to ne tiče samo mene. Zaista sam imala neku misiju da probam toj curici, tom dečku, toj ženi ili muškarcu, ne bore se samo mladi ljudi s prištićima, da im dam poruku da nisu sami i da, fakat, na kraju dana to nije najgora stvar na svijetu", otkrila je Zsa Zsa.

U vezi je s Antoniom Kratofilom, a zajedno su već 6 godina.

"Meni je Antonio moj prvi i jedini dečko. Stvarno sam dugo čekala dok nisam pronašla nekoga tko mi toliko paše i tko je dobar", rekla je jednom prilikom.

O njemu se ne zna puno, ali poznato je da je njegov brat blizanac u vezi s pjevačicom Lanom Jurčević, s kojom je nedavno dobio i dijete.

