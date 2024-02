Naša bivša najtraženija manekenka u rijetkom izlasku pokazala kako izgleda nekoliko tjedana prije poroda

Jelena Urukalo pokazala je poveći trudnički trbuh na svečanom otvorenju dućana na riječkom Korzu.

Bivša manekenka Jelena Urukalo zadnjih se godina rijetko pojavljuje u javnosti, no nije propustila svečano otvorenje jednog dućana na riječkom Korzu.

Za ovu je prigodu odabrala lepršavu crnu haljinicu s točkicama u kojoj je istaknula poveći trudnički trbuh.

Jelena je u slatkom iščekivanju svojeg drugog djeteta i do poroda je dijeli samo još nekoliko tjedana, a vijest da čeka prinovu s partnerom Kristijanom Pahljinom potvrdila je u listopadu prošle godine.

Pogledaji ovo Nekad i sad Nekad je bila jedna od naših najtraženijih manekenki, a onda se povukla iz javnosti i sad bira samo posebne prilike za izlazak!

"Rastala sam se prije nekoliko godina. Iz tog braka imam kćer Ilonu i u dobrim sam odnosima s bivšim suprugom. Mislila sam da se neću više upuštati u nikakve, da se tako izrazim, trudnoće i ozbiljne veze. To vjerojatno svatko misli nakon rastave. Ali nakon što upoznaš osobu koja je toga vrijedna, zaboraviš sve što si rekao. Nisam vjerovala u ljubav na prvi pogled, ali kad smo se upoznali i dali si ruku, dogodila se iskra. Ja sam pobjegla jer sam u tom trenutku htjela biti sama, no nakon nekog vremena me nazvao i rekao mi neke stvari, gdje sam shvatila da je vrijedan toga da promijenim mišljenje, a što je točno bilo neka ostane za nas. Samo neka smo svi živi i zdravu, da se poštujemo i volimo, a novi život je tu", rekla je tada Jelena za Slobodnu Dalmaciju, a otkrila i da čeka djevojčicu.

Jelena je kćerkicu Ilonu dobila s bivšim suprugom Domagojem Murinom, od kojeg se razvela u tajnosti. Prije njega bila je u turbulentnoj vezi s reperom Marinom Ivanovićem Stokom.

Inače, Jelena je svojevremeno bila jedna od najtraženijih hrvatskih manekenki i nezaobilazno lice na društvenim okupljanjima, a gledali smo je i u reality showu "Farma". Zadnjih godina posvećena je majčinstvu i poslu s nekretninama.

Kako Jelena izgleda danas i koliko se promijenila od slavnih dana, pogledajte u našoj galeriji.

