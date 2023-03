Neutješna Karleuša oprostila se od mladog pjevača nakon tragične nesreće, imali su poseban odnos: "Vjerovala sam u njega"

Jelena Karleuša oprostila se od Nemanje Vukovića putem društvenih mreža i posvetila mu dirljive riječi.

Vijest o smrti mladog pjevača Nemanje Vukovića potresla je estradu u regiji, a njegovi brojni kolege i prijatelji neutješni su i opraštaju se od njega putem društvenih mreža.

Među njima je i Jelena Karleuša, koja je bila njegova mentorica u showu "Zvezde granda", u kojem se natjecao i nakon kojeg se proslavio, a koja mu je na profilu na Instagramu posvetila dirljive riječi.

"S velikom tugom pišem ovo. Poginuo je Nemanja, moj kandidat u 'Zvezdama granda'. Nestvarno talentiran, kulturan, lijep, mlad... Imao je na ovoj snimci 18 godina. Izabrala sam ga jer sam u njemu osjetila veliki potencijal... Vjerovala sam u njega. Duboko suosjećam s boli njegove obitelji i ovim putem izjavljujem saučešće. Neka vam svemir da snagu da izdržite ovakav gubitak. Počivaj u miru, Nemanja. A ja znam da energija ne može umrijeti. Samo mijenja oblik i ide dalje..." napisala je Jelena u priči koju je podijelila na Instagramu.

O tužnom događaju u medijima se oglasio i Nemanjin prijatelj Aleksandar Aca Stević.

"Nemanja i ja trebali smo imati svirku u četvrtak i za vikend ići u Zagreb. U nedjelju smo svirali u Kovinu. On je tamo ostao spavati i sve je bilo u redu. Trebali smo se vidjeti jučer, kada je on otišao u Beograd kako bi se vidio s nekim ljudima i kako bi uzeo kaparu za jedne svatove. Dopisivali smo se da se vidimo jučer nakon toga. Napisao je da je u gužvi i da ćemo se čuti kasnije. Na tome je ostalo. Vidio sam da mi ne odgovara na posljednju poruku, zvao sam ga više puta i eto... Imali smo razne planove, ali uzalud sad... Ne mogu prihvatiti da ga nema. O njegovoj nesreći i pogibiji znam samo onoliko koliko sam čuo iz medija, nisu mi poznati detalji. Nije mi rekao kamo ide niti ja znam zašto se on našao na toj autocesti", izjavio je za Kurir Aleksandar.

Nemanja Vuković poginuo je u stravičnoj prometnoj nesreći koja se dogodila na autocesti Šid - Beograd, a do koje je došlo kada je 22-godišnji pjevač sletio s ceste i njegov je automobil udario u zaštitnu ogradu. Nakon toga je izašao iz vozila i pokušao prijeći na drugu stranu ceste, ali na njega je naletio autobus.

Pjevač je svoju posljednju priču na Instagramu objavio samo nekoliko sati prije tragedije, a to je video koji je snimio u vožnji i u kojem je objavio i pjesmu pokojnog Džeja "Živote, ženo bez morala", što je dodatno sve potreslo.

"Šteta, tako mlad i nema ga više", "Počivaj u miru", "Auuu, koja vijest, putuj s anđelima mladosti", neki su od komentara njegovih obožavatelja.

Nemanja je rodom iz Foče, a u ''Zvezdama Granda'' pojavio se s 18 godina, nakon čega je njegova glazbena karijera uspješno započela.

