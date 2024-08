Svjetska pop-zvijezda nastupila u pulskoj Areni, pogledajte uzavrelu atmosferu s koncerta za pamćenje!

Jedan od najpoznatijih izvođača na svjetskoj pop sceni Jason Derulo nastupio je u srijedu navečer u pulskoj Areni u sklopu Adria Summer Festivala, priredivši pravi glazbeni spektakl.

Početkom ove godine Derulo je izdao dugo očekivani album ''Nu King'' kojim se predstavio publici u pulskom amfiteatru, a posjetitelji, među kojima su bili i brojni turisti, imali su prilike uživati u pop izvedbama i koreografijama nagrađivanog pjevača, autora, plesača i ljubimca društvenih mreža.

Naime, otkako se 2009. godine probio na svjetsku scenu sa svojim prvim platinastim singlom ''Whatcha Say'', ovaj nagrađivani izvođač prodao je više od 250 milijuna singlova, od kojih čak petnaest u platinastoj nakladi. Hitovima poput ''Want to Want Me'', ''Wiggle'', ''Talk Dirty'', ''Swalla'', ''Savage Love'', ''Take You Dancing'' i "Acapulco" užario je atmosferu u pulskoj Areni.

Mnogobrojnu publiku uoči Derulova izlaska na scenu zabavljala je nova hrvatska ''it djevojka'' - Miach.

Da je Jason Derulo svojevrstan pop fenomen govore i društvene mreže gdje broji više od 18,2 milijarde streamova i više od 117 milijuna pratitelja na raznim digitalnim platformama.

