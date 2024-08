Video multimilijardera i njegove nove supruge šokirao je mnoge: ''Pa on jedva hoda, uzalud mu sav novac...''

Trenutačno najpopularniji par na planetu Anant Ambani i njegova supruga Radhika viđeni su u Parizu, a video se proširio društvenim mrežama.

Prije mjesec dana održalo se vjenčanje godine o kojem se još i sad naveliko priča. Najbogatiji čovjek u Aziji Mukesh Ambani svojem je najmlađem sinu Anantu priredio višednevno slavlje od 600 milijuna dolara, a mladi Anant oženio je djevojku Radhiku.

No osim što svi govore o rasipanju novcem te luksuzu u kojem se uživalo, mnogima je pozornost privuklo nešto drugo.

Friško vjenčani par ovih je dana u Parizu na Olimpijskim igrama, a paparazzi su ih snimili u šetnji ulicama. Jedan video postao je viralan na TikToku, i to zbog Anantova izgleda.

Ambani je nosio široke hlače do koljena te košulju, a odmah se da primijetiti kako jako teško hoda. Njegova supruga držala ga je za ruku, a u jednom trenu požurila je do automobila te pokušala povući i njega, na što je on odustao te je pustio da se sama odšeće do vrata.

"On djeluje kao dobar čovjek, ali ona me ovim potezom pred svima razočarala", bio je jedan od komentara.

Ali više je bilo onih koji su se zaprepastili njegovim izgledom.

''Pa on jedva hoda'', ''Što mu je s nogama?'', ''Jadna cura...'', ''Radije bih bio zdrav nego bogat, uzalud mu sve bogatstvo...'', pisali su.

No mnogi su mu stali u obranu.

''Čovjek očito ima problema sa zdravljem, pustite ga na miru'', ''On trpi toliko bol, hematomi na nozi izgledaju mu grozno'', ''Čini se kao jako dobar čovjek, nemojte ga vrijeđati'', pišu.

Inače, Anant se tijekom života borio s brojnim zdravstvenim problemima, a jedan od većih je astma. Također je jedno vrijeme imao 208 kilograma te je izgubio čak 108. Međutim, zbog upotrebe lijekova je ponovno vratio kilograme, koje je kasnije opet skinuo. Njegova je majka jednom prilikom objasnila da mu je težina utjecala na astmu.

