Naša glumica mamila je poglede u prozirnoj opravici na svečanoj premijeri filma u Zagrebu

Ivana Roščić odabrala je kompletni crni look za premijeru filma "Garbura" Josipa Žuvana u Zagrebu.

Naša lijepa glumica Ivana Roščić zablistala je na svečanoj filmskoj premijeri u Zagrebu, za koju je odabrala potpuno crni outfit.

Riječ je o prozirnoj crnoj bluzi ispod koje je nosila crni čipkasti bodi, a na to je kombinirala visoke crne svečane hlače i crnu bundicu.

Lagani minival u kosi i crveni ruž na usnama dodatno su začinili završni izgled.

Pozirala je nasmiješeno u društvu ostalih kolega i kolegica.

Na premijeri filma pojavili su se i Franko Floigl, Mauro Ercegović Gracin, Josip Žuvan, Marija Škaričić, Ljubomir Bandović, Zdenko Jelčić, Goran Navojec i drugi.

"Garbura" je priča o prijateljstvu dječaka koje je obilježeno lošim odnosima njihovih obitelji. Bespravna gradnja i inat obiju obitelji u vrijeme božićnih blagdana, kao svojevrsna protuteža vrijednostima i zajedništvu koje nam se nameće, eskalira u sukob većih razmjera. Sve to prelama se na iskrenom odnosu dvojice dječaka, koji s vremenom u nasljeđe preuzimaju obrasce vlastitih obitelji unutar međususjedskih odnosa. "Garbura" je film i o preživljavanju odraslih u surovom okruženju malenog mjesta i buntu unutar nametnutih konzervativnih normi koje takva sredina nameće. "Garbura" je humorna drama i film u kojem će svi prepoznati svoju obitelj, rodbinu, susjede, kako ističe redatelj Žuvan, koji je inspiraciju za film pronašao u vlastitoj okolini i odrastanju.

Nakon svjetske premijere na festivalu u San Sebastianu u rujnu ove godine, film je prikazan u natjecateljskom programu 20. Zagreb Film Festivala te potom još i na filmskom festivalu u Cottbusu, jednoj od najvažnijih manifestacija posvećenih istočnoeuropskom filmu u svijetu, festivalu Slobodna zona u Beogradu te Festivalu mediteranskog filma u Bruxellesu – Cinemamed.

Inače, Ivana Roščić prošli je mjesec progovorila o svojoj dramatičnoj borbi za život koja se odvila u svibnju ove godine, samo dva mjeseca uoči premijere filma na Pulskom filmskom festivalu.

"To jutro odvela sam djecu u vrtić, otišla u dućan, kihnula i kako sam kihnula, tako me je stravična bol presjekla kroz glavu", prisjetila se glumica u razgovoru za Večernji list. Tada je jedva uspjela doći do najbližeg kafića jer su joj ruke i noge počele otkazivati te se počela grčiti.

