Ivana Knoll predvidjela rezultat utakmice Hrvatske i Argentine na zanimljiv način: ''Ovo sam i ja osjetio!''

Ivana Knoll je na profilu na Instagramu predvidjela rezultat Hrvatske i Argentine, a za to se poslužila zanimljivom tehnikom.

Naša najpoznatija navijačica Ivana Knoll, koju trenutačno prati više od dva milijuna ljudi na Instagramu, podijelila je zanimljiv video i pokazala svoje predviđanje rezultata utakmice Hrvatske i Argentine.

"Moje predviđanje polufinala između Hrvatske i Argentine", napisala je Ivana uz video u kojem loptom slučajno gađa jednog našeg navijača loptom u nezgodno mjesto.

"Ovo sam i ja osjetio", "Pogodila je krivu loptu", "Uspjela si", komentirali su njezini obožavatelji.

Ivana je inače ovih dana glavna tema domaćih, ali i svjetskih medija, koje zanima sve o najpoznatijoj navijačici Hrvatske. A nakon što su njemački mediji prenijeli njezinu izjavu da "zastava pada" ako Hrvatska osvoji Svjetsko prvenstvo, Ivana se o svemu oglasila na društvenim mrežama.

"Laž medija. Ne skidam se gola ako Hrvatska osvoji Svjetsko prvenstvo! Hvala", oštro je poručila u svojim pričama na Instagramu na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Pažnju je ponovno privukao i intervju koji je Ivana 2020. godine dala za 24 sata.

Tada je pred kamerama priznala da je vodila ljubav u javnosti, kao i da su joj se nabacivali razni nogometaši, i domaći i strani, ali nije htjela odavati imena. Istaknula je i da joj još nije dosadila titula najseksi navijačice Hrvatske koja se provlači u medijima i da joj je to puno pomoglo u karijeri.

Knoll je svojim oskudnim izdanjima na utakmicama Hrvatske u Katru privukla veliku pozornost javnosti, a mišljenja su podijeljena.

Tako ju je nedavno prozvala rumunjska tenisačica Andreea Prisacariu na svojem profilu na Twitteru.

"Otkad je u nogometu važan par sisa? I nemojte da počnem o izboru outfita u zemlji u kojoj se neka pravila moraju poštivati. Možeš biti seksi i u nekim drugačijim izdanjima, to ti obećavam. Ne znam što tvrdi, ali to sigurno nema veze s nogometom. Podržavam kad je netko seksi i uvijek ću to činiti, ali ovo je jednostavno nepoštovanje", poručila je Andreea uz Ivaninu fotografiju.

Prije toga na nju se okomio katarski biznismen Mohammed Hassan Al-Jefairi, koji je uhvaćen kako je fotografira na stadionu.

"Za vašu informaciju, fotografirali su je ne zato što im se ona sviđa, već zato što im se ne sviđa način na koji je odjevena, a koji je neprihvatljiv za našu kulturu. Ovo će vam potvrditi svatko iz Katra. Vjerojatno je žele prijaviti", napisao je Al Jefairi na Twitteru, a Ivana je s njim izgladila odnos u emisiji Piersa Morgana, koji ih je odlučio zajedno ugostiti.

Knoll zdušno bodri Vatrene od Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine, a tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. njezine fotografije s tribina u oskudnim navijačkim izdanjima također su obišle svijet i otad je prati nadimak najseksi hrvatske navijačice.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Omiljeni Afrika nakon odlaska iz MasterChefa ispričao što se događalo iza kamera: "Želja za pobjedom mogla se rezati po zraku"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Evo tko je tajanstvena supruga Marija Pašalića, koja nimalo ne nalikuje na ostale poznate WAGsice