Atraktivna tenisačica javno napala Ivanu Knoll i bome ju nije nimalo štedjela: "Otkad je u nogometu važan par si**?

Andreea Prisacariu napala je Ivanu Knoll zbog načina odijevanja na Svjetskom prvenstvu u Katru i javno je kritizirala.

Rumunjska tenisačica Andreea Prisacariu okomila se putem društvenih mreža na našu najpoznatiju navijačicu Ivanu Knoll i javno ju prozvala zbog načina odijevanja na Svjetskom prvenstvu u nogometu u Katru.

Ivana ne propušta utakmice naših Vatrenih, a njezina seksepilna izdanja s tribina i s ulica Dohe obišla su cijeli svijet i izazvala različite reakcije. Na profilu na Instagramu njezinim se izdanjima divi dva milijuna obožavatelja, no čini se kako se ona ipak ne sviđaju svima.

Since when football is about a pair of boobs? And don't get me started with the outfit choices... in a country where several rules are a must👌 You can be sexy in different outfits as well, I promise you that. https://t.co/w3fq6ATbOh