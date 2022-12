Sjećate se zgodnog Josea Armanda iz kultne sapunice? Šuškalo se da voli muškarce, a evo kako danas izgleda i čime se bavi

Fernando Colunga snimio je više od 200 televizijskih i filmskih uloga, a posljednjih tridesetak godina ne prestaje mamiti uzdahe obožavateljica, a posebno ga dobro pamte i Hrvatice.

Meksički glumac Fernando Colunga proslavio se nizom uloga u televizijskim sapunicama, a jedna od najzapaženijih uloga bila je ona Josea Armanda Penarreala u kultnoj "Esmeraldi" u kojoj je prije 25 godina osvojio i hrvatsku publiku.

Fernando danas ima 57 godina, a mnogi se slažu da se jako malo promijenio i da stari poput vina. Jednu od glavnih uloga odigrao je i u telenoveli "Otimačica", koja je također bila popularna na našima prostora, a osim njega svi se sjećaju i glumice Gabriele Spanic.

Snimio je više od 200 uloga u filmovima i serijama, i danas se bavi glumom, a magazin Glamour proglasio ga je najtraktivnijim glumcem čak dvije godine zaredom zbog čega su njegove obožavateljice bile presretne. Uz to je bio i na tronu najplaćenijih glumaca na svijetu.

Fernandov život obilježila je i velika tragedija nakon što mu je otac preminuo od posljedica raka debelog crijeva prije dvije godine. Njegovo se zdravstveno stanje zakompliciralo tijekom pandemije koronavirusa, a zbog toga nitko od članova obitelji nije mogao biti u bolnici u Meksiku.

Kada su liječnici proglasili smrt glumčeva oca, upravo su s Fernandom prvim kontaktirali.

"Fernando je neutješan jer je bio jako vezan za oca. Ljut je i ogorčen jer nije mogao biti uz njega posljednje dane. Zbog strogih mjera za suzbijanje pandemije njegov otac, po kome je i dobio ime, morao je biti kremiran bez ičijeg prisustva", izjavio je tada izvor blizak obitelji za strane medije.

Jedno se vrijeme šuškalo da je homoseksualac, no to se na kraju pokazalo lažnim. Toliko je popularan da je jednom zgodom netko htio šokirati obožavatelje, pa ga je proglasio mrtvim. Glasina se proširila brzinom munje, no na sreću svih nije bila istinita. Zanimiljivo je i da se Fernando nikada nije ženio i trenutačno nema djevojku.

