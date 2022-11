Ivanu iz Supertalenta javnost zna pod drugim imenom, a na nju nisu ostale imune ni neke poznate face!

Ivana Crnković je u showu Supertalent nastupila sa svojim plesnim studijom Illusion kojeg je sama osnovala i ponosno vodi sve generacije.

Osječanka Ivana Crnković plesom se bavi već 17 godina, a sve je počelo još kad je bila u osnovnoj školi. Ples ju je potaknuo da osnuje i plesni studio Illusion u kojemu predvodi sve generacije plesača.

Uz to se bavi i pjevanjem, a kao mlada pjevačica u usponu sve smišlja sama – od šminke i odjevnih kombinacija do koreografija. Umjetničko ime joj je Noelle, a njezini spotovi obiluju plesom i koreografijama koje je sama osmisila, a njezina pjesma "Halo" zasjela je na prvo mjesto na ljestvicama.

''Imam svoj vlastiti plesni studio Illusion u Osijeku, to mi je ime nekako bilo zvučno i možda daje neki štih što smo mi napravili. S plesom sam krenula u osnovnoj školi, a ozbiljno je krenulo u srednjoj školi, evo sad brojim 17 godina koliko se bavim plesom. Sve generacije vodim i svaka generacija je posebna. Prekrasno nešto! Bavim se i pjevanjem, pjevačica sam pod imenom Noelle, pokušavam spojiti ples i pjevanje i u mojim spotovima. Ja to sve radim sama, od odjeće, do make-upa, eto, kreiram. Danas ćemo vidjeti jednu moju čudnu kreaciju, to jest kako izgleda moj proces kreiranja i kako se na kraju osjećam", najavila je Ivana prije izlaska na pozornicu, koja se može pohvaliti i da radi kao plesna koreografkinja za Vannu i Krankšvester.

"Ja jako volim detalje, a ovo je bilo krcato detaljima", priznao je Fabijan Pavao Medvešek nakon Ivanina nastupa.

"Izgledale ste moćno, muzički miks odličan, vidi se da ste prava liderica. Imate mušku energiju i ništa ne prepuštate slučaju, vidim da uživate i guštate, što se mene tiče bilo je fantastično", zaključila je Maja Šuput.

"Meni se ova koreografija jako svidjela, priča i elementi", dodala je Martina Tomčić.

"Meni ste bili odlični, izvrsni, uživao sam. Na trenutak sam se bojao, ali strah je dobar tko ga ima", zaključio je Davor Bilman.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Evo kako bivša Uraganka izgleda bez skupe šminke i filtera, objavila je svoju fotografiju u kućnom izdanju!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Jedan od najzgodnijih Hrvata pohvalio se izgledom novog ureda, pažnju posebno krade jedan luksuzni detalj!