Pogledajte trenutak u kojem ni Dino Merlin nije odolio našoj Ivani Banfić: "Večeras si spektakl!"

Ivana Banfić bila je gošća iznenađenja na koncertu Dine Merlina u Areni Zagreb.

Naša pjevačica Ivana Banfić bila je jedna od gošći iznenađenja prvog koncerta Dine Merlina u Areni Zagreb, a na kojem je zablistala u stilu glazbene dive.

54-godišnja Ivana za tu je priliku obukla ljubičastu dizajnersku haljinu na jedno rame, a kojoj nije odolio ni sam Dino.

"Večeras si u toj haljini spektakl", pohvalio ju je Dino i zamolio publiku da joj glasno zaplješću, a zajedno su zapjevali hit-pjesmu "Godinama".

Osim Ivane, Dini se na pozornici pridružila i Senidah s kojom je otpjevao pjesmu "Dođi".

"Imam te sreće da na svakom koncertu dođe neka kulminacija, dug je to period, skupilo se tih pjesama i tog povjerenja s publikom. Imam dovoljan broj fanova koji sve te pjesme znaju i stalno smo u interakciji, ali sam jako, jako zahvalan. Kada recimo pomislim što su mogli od svih mogućnosti večeras raditi, a oni su izabrali da budu večeras s nama. Moram biti zahvalan, jako su mi važni i eto, nekako zbog toga osjećam osjećam odgovornost i tremu", zaključio je Dino uoči prvog koncerta za Dnevnik Nove TV.

Skoro 40 godina karijere je iza njega, a ima entuzijazam početnika. Slaže li redoslijed pjesama kao neku dramaturgiju, uvod, zaplet, vrhunac, prate li te pjesme neko određeno raspoloženje?

"Da, da, to je vrlo važno. Dramaturgija koncerta, kako to sve teče, nešto na čemu se radi dugotrajno. Obzirom da mi to dugo radimo, onda svaka turneja ima svoju dramaturgiju, a obzirom da sam sam napisao oko 200 pjesama, a možete i objektivno izvesti 25, onda je to 10 ili 12% repertoara i onda moram biti pažljiv da uravnotežim i harmoniziram ono što se meni sviđa i ono što se publici sviđa. Jer trebamo na neki način razgovarati jedni s drugima", pojasnio je Dino.

Sutra slijedi drugi koncert, a treći i četvrti su rezervirani za sljedeći petak i subotu.

