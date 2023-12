Dino Merlin ne krije uzbuđenje zbog prvog koncerta u Areni Zagreb, stigli fanovi iz cijele regije: "Moram biti zahvalan, jako su mi važni!"

Nakon pet koncerata Aleksandre Prijović u zagrebačkoj Areni nastupa još jedna regionalna zvijezda. Legendarni sarajevski glazbenik Dino Merlin održava prvi od četiri rasprodana koncerta.

U samo nekoliko sati ulaznice su se razgrabile za sve nastupe Dine Merlina. Obožavatelji iz Hrvatske, ali i iz cijele regije večeras stigli su u Zagreb.

Publika je stigla, nestrpljivo su iščekivali koncert jer su se ulaznice prodavale već u lipnju. Rasprodavale su se dan za danom. S obzirom na duljinu i kvalitetu karijere Dina Merlina, nitko nije ni sumnjao da će biti rekordno rasprodani koncerti.

A evo kako Dino komentira ove velike brojke, je li mu brojke i cijela pompa stvaraju dodatan stres?

"Iskreno, meni najveći stres mi stvara spremanje, hoće li sve biti kako treba, popeglano jer sam ja djevica i to je jedan užas. Sve treba biti točno i precizno. A ovo volim, ja jedva čekam kada ću na pozornicu!", priznao je Dino za Dnevnik NOVE TV.

Bez obzira na broj ljudi u publici, postoji li neki trenutak kad znate da je to "the koncert" ili koji je to trenutak?

"Imam te sreće da na svakom koncertu dođe neka kulminacija, dug je to period, skupilo se tih pjesama i tog povjerenja s publikom. Imam dovoljan broj fanova koji sve te pjesme znaju i stalno smo u interakciji, ali sam jako, jako zahvalan. Kada recimo pomislim što su mogli od svih mogućnosti večeras raditi, a oni su izabrali da budu večeras s nama. Moram biti zahvalan, jako su mi važni i eto, nekako zbog toga osjećam osjećam odgovornost i tremu", zaključio je Dino.

Skoro 40 godina karijere je iza njega, a ima entuzijazam početnika. Slaže li redoslijed pjesama kao neku dramaturgiju, uvod, zaplet, vrhunac, prate li te pjesme neko određeno raspoloženje?

"Da, da, to je vrlo važno. Dramaturgija koncerta, kako to sve teče, nešto na čemu se radi dugotrajno. Obzirom da mi to dugo radimo, onda svaka turneja ima svoju dramaturgiju, a obzirom da sam sam napisao oko 200 pjesama, a možete i objektivno izvesti 25, onda je to 10 ili 12% repertoara i onda moram biti pažljiv da uravnotežim i harmoniziram ono što se meni sviđa i ono što se publici sviđa. Jer trebamo na neki način razgovarati jedni s drugima", pojasnio je Dino.

Sutra slijedi drugi koncert, a treći i četvrti su rezervirani za sljedeći petak i subotu.