Naš zgodni pjevač priznao da mu je dobar izgled itekako važan: "Na neku foru moram prodavati i to"

U novoj emisiji Zdravlja na kvadrat Nove TV gostovao je pjevač grupe Pravila igre, Ivan Penezić.

Pjevač naše popularne grupe Pravila igre Ivan Penezić odazvao se pozivu u emisiju Nove TV Zdravlje na kvadrat, na čijem se snimanju pojavio u zanimljivom društvu.

Naime, Ivan je jedan od rijetkih koji je došao na snimanje s psom, s kojim inače redovito i trči.

“Čuj, ne mogu ga ostaviti solo. Društveno je biće i ne voli biti solo doma, i što ću s njim, evo. U Maksimiru trčimo, da! U kvartu ne mogu, jer ovo je jedini dio gdje ga mogu pustiti bez lajne, ali da! Pas koji definitivno traži rastrčavanje i veliku aktivnost", otkrio je Ivan.

Uz to što je ljubitelj pasa, Ivan voli i biciklirati.

“Volim biciklirati. Žao mi je što sad već godinu dana nisam s frendom, koji je inače moj gitarist u bendu. Dosta često smo išli na Sljeme, biciklom, odozdo prema gore! Moram priznati da je to jedan opaki cardio. Promijeniš dvije majice do gore. Užitak koji slijedi kad se popneš, penješ se dva sata, spuštat se pet minuta. Znaš to! Neprocjenjivo!”, opisao je Ivan.

A uz to drago mu je i planinarenje, poput pravog sportskog tipa.

“Volim i planinariti. To sam naslijedio od mame. Ne bavim se sportom koliko bih se htio baviti i koliko bih možda morao, i koliko sam se naviknuo baviti sportom jer sam igrao tenis", otkrio je.

Ivan se može pohvaliti top formom, koju može zahvaliti i redovitim odlascima u teretanu.

"Pa gle, okej sam! To idem. S tim da, recimo, trenirao sam tenis do jedne ozljede kad smo frend i ja pali s motora, i tu je malo pokretnost torza otišla u bananu", priznao je Ivan.

Dodao je i kako nije neki obožavatelj najvažnije sporedne stvari na svijetu.

“Nisam neki lik od nogometa. Volim ga gledati, ove bitnije utakmice, ali ne bih rekao da imam baš dvije lijeve za nogomet, ali nemam baš ni dvije desne", smatra Ivan.

Priča se da mu osim pjevanja i sportova dobro ide kuhanje egzotičnih i neobičnih jela.

“Dobro ste informirani! Da kuham, od egzotičnih do ono naj bejzik jela. Krenulo je od jaja, pa do toga da motam sushi. Volim dobar stejk, dobru ribu napraviti. Doslovno me pitaj što ti god pada na pamet, mislim da ću moći skuhati. Jedino što zapalim kuću ako radim kolač", izjavio je Ivan.

Ivan slovi kao jedan od najzgodnijih domaćih pjevača, a evo koliko mu znači ta laskava titula i atraktivan izgled.

"Ja sam svjestan da uz glazbu na neku foru moram prodavati i svoj izgled. Tako da mislim da sam svjestan toga da izgled ne može odmoći, pa radim i istovremeno na tome da nisam baš grob. Moram priznati da nisam lik od kozmetičkih tretmana. Obrijem se sam, ne depiliram se, iako ću se jednom probati depilirati da vidim kako to funkcionira. I ono, osnovna higijena! Najbolji rođendanski poklon je bila spravica pod nazivom oralni tuš. Znači nije ni približno tematika kako su neki pomislili. Radi se o jednoj spravici koja je poluprofesionalna stomatološka spravica. Služi za dubinsko čišćenje zubi. Dakle, pukneš si oralni tuš u usta. Stari moj, izleti sve što si jeo tijekom dana iz svih mogućih rupa. Tako da probaj oralni tuš! To su meni rekli da se tako zove. Sad ako se to tako fakat ne zove, zbrukat ću se na telki, ali Bože moj! Nisam stručan!”, nasmijao se Ivan.

Ivan je priznao i kako je tijekom karijere dobivao različite ponude, poput opijata i droga.

"Je, je. Okružen si time i najsmješnija je situacija kada si ti trijezan, a vidiš oko sebe ekipu koja nije. I onda shvatiš da je njima u tom momentu mrak, gdje god da jesu, a tebi ista situacija kao i svaki dan, a on u tom stanju i iz tog stanja nađe sebi nekakvu zabavu. Onda shvatiš da je to lažno i da je stvar prividne sreće", smatra Ivan.

