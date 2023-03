Marko Tolja priznao da je radi supruge odustao od potencijalnog hita: "Nema filter, baš nema i zna me baš dobro izvrijeđati"

Ekipi bravo! livea pridružio se omiljeni Riječanin - Marko Tolja. Tolju su ugostili uoči velikog koncerta u Lisinskom, koji će biti održan 11. ožujka pod nazivom ''3 čina'' s kojim će zaokružiti svojih 15 godina karijere.

Marko Tolja je dvoranu Lisinski rasprodao čak mjesec dana prije, a nažalost nije bilo slobodnih termina za drugi koncert. Na repertoaru će se tako naći kantautorski opus, zlatno doba Hollywooda, premijera novog materijala s nadolazećeg albuma "Pianissimo" te još poneko iznenađenje.

Domaćinima, Nives Ivanišević i Marku Bratošu, priznao je kako ima tremu jedino od Lisinskog, da su četverogodišnjem Mari tatine pjesme pretužne, ali i da mu je supruga najveći kritičar. Radi nje je jednom čak odustao od pjesme.

"Žena nema filter, baš nema i zna me baš dobro izvrijeđati. Radi nje sam odustao od jedne pjesme. To nije bila moja pjesma nego mi je drugi autor poslao i ja sam je uzeo u obzir, a ona je rekla stari, aj ti to prekoči, tvoje su puno bolje... I onda sam odustao", otkrio je Marko.

Nakon što je izveo svoju obradu pjesme "Yesterday" priznao je i da je emotivac koji se rasplakao na koncertu Paul McCartneyja.

"To je bilo u Londonu, ne znam koje godine, plakao sam, on je ostao sam na pozornici s gitarom. Taj prizor – on i gitara, raspao sam se", prisjetio se Marko.

Iako ga publika doživljava vrlo ozbiljnog, za sebe kaže da je privatno vrlo opušten i voli se našaliti i na svoj račun.

"Ja sam zapravo normalan, mene ljudi smatraju možda ozbiljnim jer sam uvijek u odjelima, ali ja se zapravo ne volim i nemam potrebu glupirati u javnosti, privatno sam veseljak i pokretač fešti. I skidam se, što možda nije lijepo za vidjeti", zaključio je.

Marko je otkrio i kako upravo za pjesmu "Ljubavi promijenit ćemo ime" ima najviše zakaznih prvih plesova.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Odveo je djevojku da joj pokaže kako mu ide golf, ali jedan njezin pokret sasvim ga je omeo!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Supruga miljenika žena proživjela horor u zraku, objavila video iz aviona, bilo je i ozlijeđenih: "Sve je letjelo posvuda"