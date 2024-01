Ivan Pažanin pokazao roditelje, pogledajte kome više nalikuje: "Čuvajte ih i volite, to je najveće bogatstvo!"

Ivan Pažanin objavio je fotografije na kojima pozira s majkom i ocem te im je posvetio i dirljivu objavu.

Ivan Pažanin jedan je od omiljenih domaćih chefova, kojeg od prošle godine svakodnevno gledamo i u kulinarskom showu Nove TV "Riba na torti".

Posebice je popularan među ženama i slovi kao miljenik Hrvatica, a sada je pokazao od koga je naslijedio svoj izgled.

Pažanin je na svojem profilu na Instagramu objavio fotografije na kojima pozira sa svojim roditeljima te je otkrio da su skupa slavili rođendan njegove majke, a posvetio im je i emotivan status.

"Sretan rođendan majko! Čuvajte i volite svoje roditelje to je najveće bogatstvo. Neka uvik bude dobre spize", napisao je na društvenoj mreži, a njegova mama je u komentarima dobila brojne rođendanske čestitke.

S roditeljima je pozirao i početkom prošle godine, povodom njihove 40. godišnjice braka.

Što se tiče njegova ljubavnog života, Ivan kaže da je slobodan, a evo kako bi ga neka dama mogla osvojiti.

"Gledajte, teže ćete vi mene osvojit s obrokom ali ćete me osvojiti s energijom, karizmom, sa stavom, nekom posebnom emocijom to je ono što mene posebno privlači. Za moju partnericu mislim da bi bilo dobro da barem uživa u hrani, da barem nađemo tu kompromis", ispričao je nedavno u In Magazinu. Tom se prilikom osvrnuo i na status miljenika žena te općenito popularnost chefova među nježnijim spolom.

"To dame vole zaista, to daje neku moć. Dobijete muškarca i taj izražaj jačine i nježnosti i ljubavi, i osjećaja i ludosti tako da to sve leži u jednom čovjeku", smatra Pažanin.

