Samo poruka koju šalje svojim talentom dovoljna je nastupa u polufinalu: ''To mi je bilo možda prvi put da sam vidio tatu da se rasplakao...''

Ivan Novogradec, strastveni zaljubljenik u breakdance s gledateljima Supertalenta podijelio je svoju ljubav prema plesu, ali i inspirativnu životnu priču.

''Prvi put kad sam došao na pozornicu Supertalenta bilo mi je dobro, bio sam uzbuđen, u tom trenutku kao da sam bio u drugom svijetu. Imao sam osjećaj kao da letim, možda čudno zvuči ali dobar je osjećaj bio. Najljepše mi je bilo kad mi se tata rasplakao, to je možda prvi put da sam ga vidio da se rasplakao, to me tjeralo da još više radim na sebi, plešem, treniram'', prisjetio se Ivan Novogradec svog nastupa na audiciji Supertalenta.

''U Supertalent me prijavio brat, najveći strah mi je bio što ću morati pričati na javnoj sceni, a najgora mi je ta moja govorna mana kako pričam, kako izgovaram jer dosta sam povučen što se tiče govora. Na Supertalentu mi je bilo teško ispričati moju priču, nije mi svejedno, malo me je sram, neugodno mi je, ali na kraju krajeva svoju priču kad sam ispričao, puno mi je lakše, ljudi su se čudili, koreografija koju plešem je priča o mom životu, želim to predstaviti ljudima koji imaju mane, da se ne trebaju bojati skrivati, sramiti'', rekao je Ivan.

Žiri je bio oduševljen njegovim nastupom.

''Kao i prošli put, jako nam se sviđa tvoj način plesa i još više nam se sviđa koju poruku šalješ. U početku si bio drugačiji od drugih, ali kad netko uspije onda se drugi vole pridružiti. Poruka uz brejkanje je apsolutno dovoljno velika da bude u polufinalu'', primijetio je Davor.

''Ja sam uhvatila na početku tvog plesa jedan osmijeh koji je onda izmamio i moj osmijeh, toliko si srcem, dušom uvjerenjem, plesom sad ovdje u ovom trenutku na pozornici, ti si primjer kako sebe i svoje vještine prezentirati da bi onda naučio i mlađe'', primijetila je Martina.

''Jako mi se sviđa kako licem govoriš nešto drugo od onog što plešeš, koliko si sretan i zadovoljan, a ti se plesom boriš protiv poteškoća, svaka ti čast'', rekao je Fabijan.

''Ti si večeras došao s puno većim samopouzdanjem i lakoćom, večeras je to bilo tri stepenice iznad audicije, senzacionalno, svaka minuta vježbanja se isplatila'', zaključila je Maja.

