Iva Majoli u svojoj priči na Instagramu pohvalila se novim dnevnim boravkom, koji je bio prepun raznolikih buketa cvijeća.

Bivša tenisačica Iva Majoli udala se za talijanskog poduzetnika Roberta Calegarija te je nakon vjenčanja odlučila svoj život nastaviti u Milanu.

U svojoj priči na Instagramu pokazala je svojim obožavateljima kako izgleda njezin novi dom. Fotografirala je dnevni boravak u kojem je bilo mnoštvo buketa cvijeća kojeg su dobili na vjenčanju.

U opisu je dodala: "Hvala svima na predivnim željama".

Možemo uočiti kako u prostoriji prevladavaju smeđe i bijele nijanse s ponekim drvenim detaljima, ali i prozore koji joj pružaju pogled u prirodu.

Iva je tek nedavno potvrdila vezu s Robertom i objavila njihovu zajedničku fotografiju na kojoj se ljube, a iza njih je prekrasan pogled s Porto Cerva, popularnog talijanskog ljetovališta na Sardiniji.

''Moja ljubav'', napisala je Iva uz fotografiju.

O Robertu i Ivi počelo se šuškati početkom ljeta ove godine.

Paparazzi su Ivu uhvatili s Talijanom u lipnju u šetnji Dubrovnikom, a potom joj je bio pratnja i na Roland Garossu u Parizu.

Podsjetimo, ovo je njezin drugi brak jer se Iva 2006. godine udala za Stipu Marića, s kojim ima kćer Miju.

Iva i Stipe svojevremeno su bili "it" par te su zajedno pohodili sva važna društvena događanja, no on je nakon šest godina braka, točnije u veljači 2012. podnio zahtjev za razvod.

Njihov se razvod pretvorio u veliku svađu koja je bila praćena u javnosti. Stipe je još tadašnju suprugu prijavio u policijsku postaju zbog fizičkih prijetnji, a Iva je odgovorila iskazom da je on godinama fizički zlostavlja. Tragova da je suprug zlostavlja nije bilo, a Stipe je u javnosti priložio SMS poruke i snimke razgovora iz kojih je bilo vidljivo da ga je supruga godinama varala.

