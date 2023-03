Hrvatica koja je pobijedila u srpskom realityju iznenadila drastičnom promjenom imidža, je li razlog tome prekid?

Iva Grgurić otkrila je a Instagramu da je otputovala u Beograd kod svog omiljenog frizera i pokazala sebe u dosad neviđenom izdanju.

Starleta i pobjednica srpskog realityja Zadruga Iva Grgurić, poznata je po svojoj Barbie plavoj kosi, no čini se kako joj je boja dosadila pa je to odlučila i promijeniti.

Pogledaj i ovo malo čipke i zamamni prorez! Atraktivna Hrvatica i pobjednica srpskog realityja pojavila se u javnosti nakon šuškanja da čeka dijete

Na Instagramu je odlučila kako se odlučila ofarbati u crno pa je pokazala cjelokupan proces i otkrila tko je čovjek kojem se jedinom predaje u ruke s potpunim povjerenjem.

"Black Mamba. Samo bi njemu prepustila ovakvu transformaciju", napisala je Iva u opisu.

"Fasciniran sam", "Divna si", "Top", "E ovo se zove promjena", "Crno ti je dalo neku svježinu i otvorilo neku "divlju" tebe", "Wow koja promjena top", "Zgodna plavuša, zgodna i kao crnka", "Brutalno dobra", glasili su neki od brojnih komentara.

Iva je ovom bojom istaknula svoje nebesko plave oči, a u ležernoj kombinaciji pažnju su privlačile raskošne grudi.

Krajem prošle godine srpski su se portali raspisali o Ivinoj navodnoj trudnoći i vijesti da čeka dijete s poduzetnikom Nemanjom Petoševićem, međutim Iva je za Pink.rs dala kratku izjavu i negirala trudnoću.

"Hvala što ste me pitali je li informacija točna. Ja nemam bliskih izvora koji se bave davanjem takvih informacija. To su gluposti što se piše'', rekla je kratko.

Par isprva nije javno pričao o svojoj ljubavi, a potom je Iva počela dijeliti njihove zajedničke fotografije. Inače, Nemanja je jedan od dvoje braće koja će naslijediti vođenje očeva biznisa u susjednoj državi, a prema bliskim izvorima, vrijedan je i normalan dečko, zbog čega su ga mnogi Ivini fanovi odmah i prihvatili.

Međutim, srpski Kurir sada piše kako Iva i Nemanja više nisu zajedno te da je poduzetnik Ivu ''šutnuo'' i dao joj ultimatum koji ona očito nije prihvatila.

"Iako je djelovalo kao da imaju vezu z bajke, istina je ipak drugačija. Iva i Nemanja su se u posljednje vrijeme svađali jer su često bili razdvojeni. Ona je stalno na relaciji Beograd-Dubai jer razvija biznis s ružama od zlata. Njemu je smetalo što se više čuju telefonom nego što se viđaju, pa joj je poručio da tako više ne može", rekao je izvor blizak paru.

"Jedan dan je došao i rekao: "Ili nas dvoje ili tvoj posao". Nije mogla vjerovati što joj govori. U prvi mah je pobjesnjela, a onda se rastužila. Nije željela prekidati s njim, jer joj je on najveća ljubav u životu. Nikada nikog nije voljela kao njega, pa joj je i sama pomisao na rastanak teško pala. Ali, s druge strane, nije željela pristati na njegove uvjete jer je znala da ako to napravi, cijeli život će joj postavljati ultimatume. Zato mu je poručila da ne želi ostaviti posao, jer želi zarađivati, a ne da živi na tuđoj grbači. On joj je tada kao iz topa odgovorio da više nisu zajedno! Istog trenutka se spakirala i u suzama napustila stan. Od tada se nisu čuli".

Iva je mislila da će se Nemanja predomisliti i da će se ipak pomiriti, ali kada je vidjela da ju je otpratio s Instagrama i obrisao sve njihove zajedničke fotografije, i sama je to učinila, piše Kurir.

Inače, Iva je Hrvatica koja je pobijedila u showu Zadruga, a otada je skupila vojsku fanova koja je vjerno prati na društvenim mrežama. Prošlog je ljeta priznala da se podvrgnula nekim plastičnim operacijama, da je uvećala grudi te da je njima vrlo zadovoljna.

