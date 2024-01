Glumac koji je javnost šokirao svojom transformacijom ljubi 14 godina stariju manekenku, o njihovoj vezi trenutno priča cijeli svijet

Isplivala je prva fotografija britanskog glumca Willa Poultera i njegove 14 godina starije djevojke, par već navodno i živi zajedno u Londonu.

Britanski glumac Will Poulter proslavio se u filmu "We are the Millers" iz 2013. godine, a njegova transformacija u zgodnog muškarca sve još uvijek iznova šokira.

A posljednjih dana Will puni medijske stupce viješću kako ima novu djevojku i to 14 godina stariju manekenku Bobby T.

Iako su vezu dosad uspješno skrivali, strani mediji sad su objavili njihovu zajedničku fotografiju na kojoj se ljube i kojom su potvrdili vezu.

