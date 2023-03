Gibonni uoči spektala u Zagrebu o 35 godina karijere: ''Čovjek mora proći taj put, od toga što se majmunišeš do toga da postaneš gospodin umjetnik"

Zlatan Stipišić Gibonni u utorak je odradio generalnu probu uoči dva velika koncerta u Areni Zagreb, kojima slavi 35 godina karijere, a sve je popratila i ekipa Dnevnika Nove TV.

Publiku očekuje niz dobro poznatih hitova - Oprosti, Libar, Mirakul, a s Gibonnijem će nastupati vrhunski glazbenici. Arena je rasprodana dva dana, što znači da će kroz nju proći više od 35 tisuća ljudi.

Gibonni je za Dnevnik Nove TV otkrio i kakva iznenađenja priprema za svoju publiku, ima li tremu, a prepričao je i par zgodnih anegdotica.

"Iznenađenja nakon trideset i toliko godina, ne mijenjaš ono što valja, a ono što nije bilo dobro, moglo je biti bolje. Kroz vrijeme je sve nekako sjelo na svoje mjesto, tako da je sve u nekoj formi kojom sam ja jako zadovoljan. Gosti su mi ljudi koji su mi bili jako važni za to vrijeme, na tom putu. Nikada ne idem s tim u reklamu zato što ne želim manipulirati s tuđim imenima, kao što ne volim da se manipulira mojim", zaključio je Gibonni.

Otkrio je i je li ga iznenadilo to što je uspio popuniti dvije Arene i je li to očekivao.

"Godine su isključene u odnosu na tu popularnost, tako da meni se to sviđa, to me relativno drži normalnim. Ali zato mi se prijatelji uvijek iznenade što ima ovoliko ljudi koji to žele vidjeti", priznao je.

Neki veterani sa scene znali su priznati da im je štošta doletjelo na scenu, pamti li on možda neke takve anegdote?

"Boca u diskoteci, je! Dok smo prije svirali, u tim vremenima, svašta je znalo doletjeti. Jednom sam svirao u jednom mjestu, neću reći u kojem, tamo su mi dragi ljudi, ali nije bila dobra situacija. Pjevao sam i na početku koncerta popeo mi se na pozornicu konobar i udario me tacnom po glavi i pitao me što se majmunišem! Tako da čovjek mora proći taj put, od toga što se majmunišeš do toga da postaneš gospodin umjetnik", sa smiješkom je zaključio.

Gibonni je napisao niz hitova za druge izvođače, od "Zašto praviš slona od mene" za Dinu Dvornika, Oliverove "Cesarice", a evo je li mu ikad bilo žao što neku od tih pjesama nije ostavio za sebe.

"Nije, nisam nikad doživljavao da sam po zanimanju pjevač. Ja sam ustvari iskompleksirani gitarist, haha! Tražili su pjevača, makar ja ne pričam te priče, ali istinite su, koliko god patetične bile. Ja sam bio gitarist i otac mi je imao sudar i imao sam loše ocjene u školi. Stari nije imao lovu pa je prodao moju gitaru da popravi auto. E onda sam si ja razmišljao koji je to instrument besplatan i to su jedino bile glasnice", prisjetio se.

Gibonni je otkrio i koju mu je od pjesama koje je napisao za druge najdraža.

"Ima nekih pjesama koje su uglavnom završile kod Olivera, ja ih volim. Volim pjesmu ''Dobar dan'', nije toliko slavna i poznata. Ima pjesma Brod u boci, ona mi je isto miljenica, iako ih ne pjevam", izjavio je Gibonni.

I za kraj Gibo je otkrio ima li neku neostvarenu želju i s kime bi možda htio surađivati.

"Volim generaciju prije moje i generaciju iza moje. Mislim da je generacija prije moje bila, ako pričamo o domaćima, mislim da su i Josipa i Vlatko, Oliver pokojni, to su bili ljudi koji su dosta samurajski razumjeli to što rade. A onda ova generacija iza mene mi je interesantna, samo što nisam ja njima toliko interesantan. Ja živim po nekom drugom i nije ovo neka lažna skromnost, to je nažalost istina. Ne živimo po istom kalendaru, nemamo isti fokus. Ali pojavljivali su se ljudi koji su strašno dobre stihove, inventivne", zaključio je glazbenik uoči velikog spektakla i pravog glazbenog mirakula u zagrebačkoj Areni.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Novi partner Danijele Martinović već je osvojio simpatije javnosti, a ona se u njegovu naručju topi: ''Takvih gotovo više da i nema!''

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Poznati domaći odvjetnik nakon tragičnog gubitka partnerice pronašao je sreću s kćeri bivšeg ministra