Stjepan Vukadin otkrio kako ga tretiraju kao najmlađeg člana žirija MasterChefa, ide li mu to u prilog ili je priča drugačija?

Stjepan Vukadin nam je uoči finala showa MasterChef otkrio svoje dojmove o ovoj sezoni, ali i neke detalje koje dosad nismo znali.

Stjepanu Vukadinu ovo je treća sezona MasterChefa, a nama je prije svega otkrio je li mu to prvo televizijsko iskustvo i je li odmah bio opušteni pred kamerama.

"Da, mogu reći da je MasterChef prvo ovako zahtjevno i dugo televizijsko iskustvo. Bilo je tu nešto malo iskustva ispred kamera, ali ne u ovolikom obimu definitivno. Naravno da nismo odmah bili opušteni, trebao je jedan period da se naviknemo i prilagodimo na kamere, kao i u svakom poslu sve dolazi s iskustvom. Mi smo kuhari, nismo niti voditelji niti glumci. Već nakon prve sezone je bilo lakše. Sad možemo reći da je trema potpuno nestala", zaključio je Stjepan.



Pitali smo ga i kako bližnji komentiraju njegove televizijske nastupe, tko su njegovi najveći obožavatelji i podrška.

"Kažu da sam se dobro snašao u toj ulozi. Odlučio sam biti prirodan koliko god mogu biti, svoj, onakav kakav jesam. Ponosni su na sina, tatu, supruga, kuma, prijatelja", nabrojao je Stjepan.

Gledatelji njega, Damira i Melkiora obožavaju kao tim, je li očekivao tako pozitivne reakcije?

"Rekao bih da smo se od prvog dana jako dobro povezali. Smatram da se sve nekako poklopilo i hvala dragom Bogu što me spojio s takvim ljudima, prijateljima danas. Nadam se da će reakcije biti pozitivne, ali ljudi i publika su nas stvarno jako lijepo prihvatili i hvala im na tome. Mislim da ljudi općenito ne vole "glumce", mi smo takvi kakvi jesmo, prirodni i publika je to prepoznala", smatra Stjepan.



Na televiziji izgledaju kao da sjajno funkcioniraju zajedno, jesu li zaista i privatno tako bliski kako se čini, ili priča postaje drugačija kad se kamere ugase?

"Kako ispred kamera, tako i iza njih jako dobro funkcioniramo kao tim, kao prijatelji i kolege. Tu smo jedan za drugoga kad god treba. Privatno i poslovno. Mogu reći da sam stvarno dobio prijatelje za cijeli život. Znali smo jedan za drugoga kao kolege, nismo se bas poznavali. Mogu reći da smo se upoznali tek na snimanju MasterChefa u punom smislu riječi. Sad točno znamo tko kako funkcionira, koje su mu prednosti i mane, gdje treba uskočiti, kad treba stati. To je blagoslov.", pohvalio se Stjepan.



Otkrio nam je i kako ga kolege tretiraju kao najmlađeg člana žirija, ide li mu to u prilog ili je priča drugačija?

"Pa sva trojica smo ravnopravni, nikad nije dolazilo do izražaja to što sam ja najmlađi ili što je Damir najstariji. Ja kao mlađi mogu samo naučiti od starijih i njihovog iskustva. Uvijek se zezamo s nekim našim internim forama, pa tako i s godinama nekad. Damira zovemo deda naprimjer, iskustvo je na njegovoj strani", našalio se Stjepan.

MasterChef je mnogim kandidatima otvorio vrata u kulinarski svijet, je li i njemu ovaj show nešto donio (osim popularnosti)?

"Pa svakako, otvaraju ti se neke nove poslovne prilike. Treba biti pametan i sve to dobro izbalansirati. Volim reći da je balans sve u životu. Neke prilike dobiješ jednom u životu, na tebi je hoćeš li je iskoristiti", zaključio je.



Pred nama je finale MasterChefa, a evo što kaže je li on zadovoljan finalistima i je li očekivao da će baš ovi kandidati dogurati do finala.

"Da, mogu reći da sam zadovoljan. Svatko od kandidata je prošao trnovit put u MasterChefu i nije im bilo lako, vjerujte mi. Svima njima i ovom prilikom se želim zahvaliti na požrtvovnosti i borbi svaki dan, na davanju sebe maksimalno. Očekivanja i vjerovanja su tu, svatko od nas trojice bi volio da netko iz njegovog tima pobjedi. A sad vidjet ćemo ide li ove godine pobjeda u Damirov tim ili u tim Stjepan. Neka najbolji pobjedi!", poručio je.



A zbog koga mu je u ovoj sezoni bilo posebno žao kad je ispao i zašto?

"Kad nas kandidati napuštaju nije nam lako, kako njima tako ni nama. Pogotovo kada prođe neki izvjesni period, kad smo duže s njima i kada natjecanje uđe u dublju fazu. Svi smo mi ljudi i imamo osjećaje, povežemo se s njima. Mogu reći da mi je bilo teško suspregnuti emocije kad nas je Lara napuštala. Znam što je cura sve prošla u životu i kada pukne pred tobom, nije lako. Mogu još izdvojiti Ivana, svi smo se složili i nismo očekivali da nas tako rano napusti, ali to je igra", zaključio je Stjepan.



Bi li se i on možda prijavio u MasterChef, da je postojao kad ste započinjali svoju karijeru?

"Pa tko zna, definitivno je odskočna daska za sve one koji se žele baviti ovim poslom", smatra on.



A što bi poručio ljudima koji razmišljaju o prijavi u MasterChef?

"Dođite, vidite, probajte. Ne grizemo, tu smo za vas. Svatko od nas trojice. Svi koji imate volju i ljubav prema kuhinji, MasterChef je projekt u kojem ćete svoju ljubav i znanje još više izbrusiti. Ja bih rekao prva stepenica, ulaznica u profesionalno bavljenje ovim poslom. Nije lako, ali je gušt i sreća neopisiva!", zaključio je Stjepan.



Stjepan je nedavno otkrio i kako će uskoro dobiti i drugi dijete.

"O planovima ne bih previše, svega zanimljivog tu ima, ali sve u svoje vrijeme. Čekamo drugu bebu koja treba doći početkom četvrtog mjeseca i fokus je trenutno na tome i da sve bude u redu", otkrio nam je za kraj.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Damir Tomljanović priznao zbog čijeg ispadanja iz MasterChefa najviše žali: "Ma čovjek je i gotovo. Osjetio se njegov odlazak"

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Sa samo šest godina proglasili su je najljepšom na svijetu, a evo kako danas izgleda djevojčica koja je izazvala brojne kontroverze!