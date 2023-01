Naša glumica o novom uzbudljivom iskustvu u koje se upustila: ''Sve je moguće, i da sam grozna, i da sam vrlo dobra''

Petra Kurtela jedna je od kandidatkinja showa "Ples sa zvijezdama" koji se uskoro vraća na male ekrane.

Naša kazališna i televizijska glumica Petra Kurtela okušat će se u novoj sezoni hit-showa "Ples sa zvijezdama" koji se uskoro vraća na male ekrane, a uoči toga otkrila nam je kako uopće samu sebe doživljava kao plesačicu''Sv.

"Nemam pojma. Stvarno ne mogu procijeniti, sve je moguće, i da sam grozna, i da sam vrlo dobra, i baš će zato ovo za mene biti vrlo nepredvidivo i uzbudljivo iskustvo. Ples definitivno nije nešto što znam da rasturam i da mi dobro ide, ali možda se iznenadim. Kako god bilo, vjerujem da će se ljudi zabaviti gledajući nas. Moji prijatelji sigurno hoće", zaključila je Petra.

Na profilu na Instagramu prati je gotovo 25 tisuća ljudi s kojima dijeli trenutke iz privatnog života, a sin Relja glavna je zvijezda, kao i ljubimci pas Konan i mačak Žarko.

"Pratitelje smatram svojom ekipom, i sretna sam što je to ispala jedna divna grupa cool ljudi. Nije mi bitan broj, nego da smo svi u dobroj vjeri i raspoloženju. Nadam se da će tako ostati i za vrijeme showa", izjavila je.



U svemu što radi velika joj je podrška i partner Igor Banović, voli li i on ples i kada su zadnji put zajedno zaplesali?

"Nisam sigurna da smo ikada zajedno plesali. Ono što znam o njegovom i svojem plesu jest da on nikad ne uspijeva ostati ozbiljan, uvijek ode u neku komediju", otkrila je Petra.



Domaća ju publika dobro pamti iz serije "Zabranjena ljubav". Po čemu ona pamti to razdoblje i prilaze li joj ljudi na cesti još uvijek zbog toga?

"Najsretnija sam na setu, tako da mi je to razdoblje ostalo u jako lijepom sjećanju, pogotovo jer je ekipa bila odlična. Na cesti me još uvijek prepoznaju, ali prilaze mi puno rjeđe nego u to vrijeme", priznala je Petra.



Iza nje su brojne druge glumačke uloge, a evo koga bi izdvojila kao najdražeg partnera, a koga kao partnericu?

"Ufff, to je nezahvalno pitanje, jer jako volim mnogo glumaca i glumica s kojima sam radila. Ono što mogu reći jest da se u aktualnoj predstavi ''4 poze, sretan svršetak'' zabavljam i uživam gotovo kao nikad prije. Kolege Katarina Baban, Borko Perić i Filip Detelić su genijalni. Obožavamo improvizaciju pa si ju naširoko dopuštamo, što nerijetko završi tako da ni sami od smijeha ne možemo nastaviti predstavu. Publika obožava te trenutke, kad vide našu borbu, kad se zajedno smijemo do suza. Čaroban je to osjećaj i nema mi ništa draže od toga", zaključila je.

A koga bi voljela imati kao partnera u showu?

"Bit ću zadovoljna koga god dobijem. Vjerujem da se sa svakim mogu dobro složiti", kaže Petra.

Petra nam je otkrila i kakvu su njezina očekivanja od showa.

"Imam očekivanja samo od sebe. Želim vrijedno trenirati, ali najvažnije mi je da zadržim znatiželju iznad ambicije i da se na kraju svi skupa dobro zabavimo", zaključila je.

