Jedna od najbogatijih Hrvatica opet je dokazala da je kraljica špice, a jedan modni detalj posebno je privlačio pažnju

Borna Kotromanić prošetala je zagrebačkom špicom u dugom kožnom crvenom baloneru u kojem nije mogla proći nezamijećeno.

Jedna od naših najbogatijih Hrvatica, Borna Kotromanić prošetala je Zagrebom u subotu s dva preslatka psića.

Pogledaj i ovo rizično izdanje Jedna od najbogatijih Hrvatica raskopčala prsluk i pokazala da ispod ne nosi ništa, a vruće hlačice začinile su cijeli outfit!

Za tu prigodu odjenula je crnu kombinaciju na koju je dodala crveni kožni baloner i crvene platforme koje su posebno privlačile pažnju. Kao modni dodatak nosila je zmijsku torbicu u rukama i crne sunčane naočale na očima. Kosu je raspustila, a njezine srebrne naušnice probijale su se kroz pramenove.

Na fotografijama je pozirala nasmiješena od uha do uha, a njezini psi vukli su je u drugu stranu, no Borni to nije predstavilo nikakav problem pa ih je ona lagano povukla i nastavila hodati kroz masu ljudi.

Podsjetimo, Borna je nakon razvoda od multimilijunaša Luke Rajića 2004. godine postala jedna od najbogatijih Hrvatica.

Bivši supružnici imaju sinove Bornu, Luku i Frana, a Kotromanić je četvrtog sina Rafaela dobila 2009. godine s biznismenom Ronom Haleom.

Zanimljivo je i da je prezime Kotromanić odabrala sama.

"Ja bih čim manje da se tradicija petlja u takve stvari jer mislim da ipak biram svoje prezime. Ja sam, evo, isto odabrala to svoje Kotromanić, ne po babi ni po stričevima, nego po svom vlastitom nahođenju", ispričala je Borna za IN Magazin.

